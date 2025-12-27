Alcaldesa de San Ramón se pronuncia sobre supuesta muerte de un caballo en el Tope Nacional

María Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón, se pronunció sobre los señalamientos de una aparente muerte de un caballo en el Tope Nacional, el cual tuvo lugar en el cantón alajuelense este 26 de diciembre.

Algunas páginas en redes sociales compartieron un video en el que se ve a una yegua blanca que desfilaba en la actividad tirada sobre el pavimento. Incluso, el material circuló denunciando que, en apariencia, el animal habría muerto tras el incidente.

El fragmento generó un sinfín de especulaciones y la preocupación de cientos de personas sobre el estado del equino. No obstante, Jiménez, en entrevista con La Nación, desmintió esta aseveración.

De acuerdo con la jerarca, durante el tope no hubo ningún animal fallecido; dato que fue confirmado por Senasa.

“Nosotros tomamos todas las medidas para proteger y resguardar a los animales. No hubo ningún accidente. Pueden estar tranquilos, lo del tema de que si murió un caballo o si alguna tragedia pasó, es absolutamente falso”, comentó la alcaldesa ramonense.

Según la versión de Jiménez, quienes ensillaron a la yegua le tallaron mucho el estribo, lo que provocó que el equino se descompensara. Cuando el animal cayó en la calle, afirmó, se le brindó la atención veterinaria requerida.

“Se le subió de una vez con el veterinario la carreta, le dieron atención, aplicando todas las medidas que le tenía que aplicar. De hecho, hoy, gracias a Dios, nos mandaron videos de la yegua compartiendo con otro caballito y corriendo supersana. Llegó a Escazú ayer en la noche en perfecto estado”, declaró.