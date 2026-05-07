Agenda cultural: Sebastián Yatra, ABBA y Gustavo Cerati le ponen ritmo a Costa Rica este fin de semana

Fin de semana de música y cultura en Costa Rica, con Sebastián Yatra, tributos a ABBA y Gustavo Cerati, además de teatro, danza y actividades familiares.

La agenda cultural de este fin de semana en Costa Rica llega cargada de música, espectáculos y actividades para todos los gustos, con propuestas que van desde grandes conciertos internacionales hasta eventos familiares y experiencias escénicas.

Entre los eventos más esperados destaca el regreso de Sebastián Yatra a Costa Rica, junto con un vibrante tributo a ABBA y Gustavo Cerati que prometen poner a cantar a varias generaciones.

A esto se suma una programación especial en el Parque Diversiones, además de una variada oferta que incluye teatro, comedia, danza y conciertos tributo, consolidando un fin de semana ideal para quienes buscan cultura, diversión y experiencias en vivo.

Sebastián Yatra se reencuentra con el público tico

Sebastián Yatra se reencuentra con el público tico en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, como parte de su gira 'Entre Tanta Gente Tour'. (Suministrada )

El cantante colombiano Sebastián Yatra regresará a Costa Rica como parte de su gira Entre Tanta Gente Tour. La cita será este sábado 9 de mayo en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, a partir de las 7 p. m., en un concierto apto para todo público.

La jornada iniciará desde las 4 p. m. con la apertura de puertas hacia las plazas, donde habrá opciones gastronómicas, food trucks y activaciones de patrocinadores, mientras que el ingreso al anfiteatro será desde las 5 p. m.

Las entradas continúan disponibles en eticket.cr, con opción de financiamiento a tasa cero a 3 y 6 meses para tarjetahabientes BAC.

ABBA vuelve a sonar en un tributo que hará cantar a todos

El espectáculo internacional 'ABBA The History' llega a San José con un tributo lleno de nostalgia, brillo y grandes himnos del pop que marcaron generaciones. (Suministrada )

El espectáculo internacional ABBA The History llegará a Costa Rica directamente desde Brasil, con un tributo que revive la magia de una de las bandas más icónicas del pop. La presentación será este sábado 9 de mayo de 2026, a las 8 p. m., en un show que promete una noche cargada de nostalgia y energía.

Los asistentes podrán disfrutar de los grandes himnos que marcaron generaciones, en un recorrido musical que invita a cantar y bailar de principio a fin, con una puesta en escena llena de brillo y emoción.

Las entradas están disponibles a través de eticket.cr y al teléfono 2295-9400, con precios que van desde ¢25.000 hasta ¢54.000.

Emoción para todas las edades en Parque Diversiones

Parque Diversiones ofrece un fin de semana cargado de calipso, pasacalles y baile, además de una feria gastronómica y de emprendedores para disfrutar en familia. (Cortesía Parque Diversiones )

El Parque Diversiones ofrecerá una agenda especial de actividades del 8 al 10 de mayo, con propuestas culturales y una feria de emprendedores que promete variedad gastronómica y productos artesanales para todo público.

Durante los tres días se contará con stands que incluyen venta de comidas como plantintá, patty y rice and beans, además de candelas, productos de skin care y joyería.

La programación artística iniciará el viernes con la presentación de un grupo de calipso, de 12 p. m. a 1 p. m. en el Teatro Tío Conejo. El sábado 9, en el mismp horario, se realizará un pasacalles con la banda Máquina 59, proveniente de Limón, con un recorrido desde Bocaracá hasta Pueblo Antiguo.

Finalmente, el domingo 10 se presentará el grupo de baile Dancestra, de 12 p. m. a 1 p. m., también en el Teatro Tío Conejo, como cierre de esta agenda especial.

Otras actividades

— Concierto Los dobles perfectos Sandro y Nino Bravo: Viernes 8 de mayo, a las 7:30 p. m., en el Auditorio Nacional, San José. Entradas: ¢20.000, disponibles en eticket.cr.

— Show de comedia Crisis: Viernes 8 de mayo. Víctor Solís presenta un espectáculo sobre ansiedad, pareja y paternidad. Evento para mayores de 18 años. Entradas: ¢6.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Obra de teatro Desokupadas: Viernes 8 de mayo, a las 8 p. m.; 9 de mayo, a las 7 p. m.; y 10 de mayo, a las 6 p. m., en el Teatro de Marcia y María, ubicado en avenida 8, San José. Entradas: ¢10.339 general y ¢9.339 adulto mayor, disponibles en tiquetebox.app.

— Concierto tributo Cerati: 20 años de Ahí vamos: Sábado 9 de mayo, a las 9 p. m., en El Muro Art Pub & Comedy Club. Entradas: ¢5.000; reservaciones al 8404-2923.

— Taller ¿Cómo publicar en Costa Rica?: Sábado 9 de mayo, a las 10 a. m., en modalidad virtual (Teams). Impartido por el escritor Jorge Arturo Mora. Costo: ¢10.000; inscripciones al correo jmorag04@gmail.com.

— Espectáculo musical The Dark Side of the Farm (homenaje a Pink Floyd): Sábado 9 de mayo, a la 1:30 p. m., en Jazz Café Escazú. Entradas: ¢12.000; cupo limitado.

— Concierto benéfico Galaxia de Esperanza: Sábado 9 de mayo, a las 5 p. m., en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Evento para todo público. Entradas: desde ¢15.000, disponibles en passline.com.

— Concierto Too Good at Goodbyes (tributo a Sam Smith): Sábado 9 de mayo, en Sala Garbo. Entradas: ¢10.000, disponibles en salagarbo.com.

— Espectáculo ¿Enamora2?: Sábado 9 de mayo, a las 8 p. m., en Bar y Restaurante Prana. Entradas: ¢10.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Obra de teatro Frappé, una historia de perros: Domingo 10 de mayo, a las 2 p. m., en Teatro Espressivo. Entradas: ¢7.000, disponibles en boletería.

— Show de danza El Eco de las Tablas: Domingo 10 de mayo, a las 4 p. m. Entradas: ¢5.000, disponibles en boleteria.teatromelico.go.cr.

— Concierto Stick to Your Guns: Domingo 10 de mayo, a las 6 p. m., en Amón Solar, San José. Entradas: $45, disponibles en starticket.cr.

— Concierto Shonen Hits (música anime): Domingo 10 de mayo, a las 7 p. m., en Jazz Café Escazú. Entradas: entre ¢6.500 y ¢9.000, disponibles en tiquetebox.app.