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Agenda cultural: Sebastián Yatra, ABBA y Gustavo Cerati le ponen ritmo a Costa Rica este fin de semana

Estos días libres, el país se llena de conciertos, teatro, danza, comedia y actividades familiares. Disfrute de estos planes, ideales para disfrutar del talento nacional e internacional.

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Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
Fin de semana de música y cultura en Costa Rica, con Sebastián Yatra, tributos a ABBA y Gustavo Cerati, además de teatro, danza y actividades familiares. (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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