Viva

¿Aún busca planes para Semana Santa? Dragonix y la búsqueda de huevos llegan a Parque Diversiones

El parque presenta una agenda especial con actividades familiares, talleres temáticos y el estreno de su nueva atracción de alta adrenalina

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Dragonix ofrecerá una experiencia de alta adrenalina. Tendrá capacidad para 24 personas por recorrido de hasta tres minutos.
Dragonix ofrecerá una experiencia de alta adrenalina. Tendrá capacidad para 24 personas por recorrido de hasta tres minutos. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Parque DiversionesSemana Santa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.