¿Aún busca planes para Semana Santa? Dragonix y la búsqueda de huevos llegan a Parque Diversiones

Dragonix ofrecerá una experiencia de alta adrenalina. Tendrá capacidad para 24 personas por recorrido de hasta tres minutos.

Parque Diversiones llegó con una propuesta que equilibra la reflexión de la época y la adrenalina pura durante la Semana Santa. El centro recreativo abrirá sus puertas de 9 a. m. a 5 p. m. con una agenda diseñada para cautivar a todas las generaciones.

El gran protagonista de esta temporada es Dragonix. Esta nueva atracción, inspirada en las maniobras de los vuelos acrobáticos tipo Air Race, promete elevar las pulsaciones de los más valientes.

“Esta maravillosa atracción cuenta la historia del gran dragón alfa, que alza vuelo entre montañas, enfrentando movimientos extremos y vistas aéreas que culminan en un clímax de emoción y triunfo”, dijo José Carlos Vargas, gerente de Ingeniería, Proyectos e Innovación.

Con capacidad para 24 personas y una duración de entre dos y tres minutos por ciclo, Dragonix simula el vuelo dinámico de un dragón alfa sobre cumbres montañosas. La atracción está orientada a jóvenes y adultos que buscan una aventura de alta intensidad.

Diversión con sello solidario

Más allá de la velocidad, el parque se vestirá de gala con la Casita de Pascua y talleres creativos donde las familias podrán confeccionar canastas y adornos.

El gran cierre llegará el 5 de abril con la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el sector Soñando con Tío Conejo, una dinámica cargada de premios y sorpresas.

Marcia Lobo, gerente general de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños-Parque Diversiones, recordó que el entretenimiento tiene un fin mayor: “Queremos crear momentos memorables mientras cada visita contribuye al bienestar de la niñez costarricense”.

Los huevos tendrán las siguientes sorpresas: Premio Huevo Dorado de Toys y premio Pequeños de Toys; productos de Super Manga, de Circus Treats, granizado de Winston Ch, producto de Pizza Hut, pase especial, producto de Rosti, producto de Sensación, sticker de Parque, bolsita de dulces y bolsita de merienda.

Además, el parque hizo un llamado a tomar previsiones previo a su visita como: utilizar bloqueador, lleva vestimenta cómoda y mantenerse hidratado.