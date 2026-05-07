Traspaso de poderes 2026 en Costa Rica: a qué hora inicia y cuáles calles estarán cerradas

Este viernes 8 de mayo es el traspaso de poderes, donde Laura Fernández asumirá como presidenta de Costa Rica.

Costa Rica vivirá este viernes 8 de mayo una de las jornadas políticas más relevantes con el traspaso de poderes, en el que Laura Fernández Delgado asumirá oficialmente la Presidencia de la República.

El acto central se realizará en el INS-Estadio (Estadio Nacional), en La Sabana, y estará acompañado por cierres viales, operativos de seguridad, actividades culturales y la llegada de delegaciones internacionales.

Las autoridades de Tránsito confirmaron que los cierres en los alrededores de La Sabana comenzarán desde las 6:00 a. m. y se extenderán hasta las 4:00 p. m., por lo que se prevé una fuerte afectación vehicular durante gran parte del día.

Si usted asistirá al traspaso de poderes o tiene que desplazarse cerca de La Sabana, tome en cuenta las siguientes horas clave para este viernes.

Las horas más importantes del traspaso de poderes

La agenda oficial arrancará temprano con el ingreso de prensa y actividades culturales previas al acto solemne.

Antes del acto oficial Copiado!

6:00 a. m. : comienzan los cierres viales y desvíos en La Sabana.

: comienzan los cierres viales y desvíos en La Sabana. 8:00 a. m. : apertura de puertas para el ingreso del público.

: apertura de puertas para el ingreso del público. 8:30 a. m. : presentación cultural en la plazoleta.

: presentación cultural en la plazoleta. 9:00 a. m. : inicio de acto cultural.

: inicio de acto cultural. 10:30 a. m. : finaliza el acto cultural.

: finaliza el acto cultural. 10:50 a. m.: comprobación de quórum y apertura de la sesión solemne.

Inicio oficial de la ceremonia

11:00 a. m.: inicia oficialmente la Sesión Solemne de Transmisión del Mando Presidencial, presidida por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas.

A partir de ese momento, comenzará el ingreso escalonado de autoridades nacionales y delegaciones internacionales.

Momentos centrales del cambio de mando

11:35 a. m.: ingreso del presidente Rodrigo Chaves y la primera dama Signe Zeikate, acompañados por la vicepresidenta Mary Munive.

ingreso del presidente Rodrigo Chaves y la primera dama Signe Zeikate, acompañados por la vicepresidenta Mary Munive. 11:45 a. m. : ingreso de la presidenta electa Laura Fernández Delgado junto a los vicepresidentes electos y el gabinete entrante.

: ingreso de la presidenta electa Laura Fernández Delgado junto a los vicepresidentes electos y el gabinete entrante. 12:00 p. m. : entonación del Himno Nacional.

: entonación del Himno Nacional. 12:05 p. m. : juramentación constitucional de Laura Fernández como presidenta de la República.

: juramentación constitucional de Laura Fernández como presidenta de la República. 12:10 p. m. : juramentación de los vicepresidentes Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto Campos.

: juramentación de los vicepresidentes Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto Campos. 12:20 p. m.: discurso inaugural de Laura Fernández.

Tras el mensaje presidencial continuará la juramentación del gabinete y el primer Consejo de Gobierno.

La sesión concluirá oficialmente a las 2:25 p. m. Posteriormente, a las 2:30 p. m., iniciará el concierto “Costa Rica Canta” en el Estadio Nacional.

Las autoridades recalcaron que el horario podría estar sujeto a cambios

El presidente saliente, Rodrigo Chaves, entregará este viernes la banda presidencial a Laura Fernández durante la ceremonia oficial de traspaso de poderes en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así serán los cierres viales en La Sabana

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó previamente que habrá cierres y desvíos desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en varios puntos estratégicos alrededor del Estadio Nacional.

Entre las principales restricciones destacan:

Cierre total del costado norte del estadio hasta las inmediaciones de Teletica.

Paso restringido entre el estadio y la Agencia Datsun.

Desvíos obligatorios hacia calle 68A, en el sector de Soda Tapia.

Cambios en rutas de autobuses y accesos desde ruta 27.

MOPT anuncia cierres en las inmediaciones de La Sabana por el traspaso de poderes. (MOPT/MOPT)

Además, las autoridades advirtieron sobre posibles congestionamientos en la ruta 27, la autopista General Cañas y el centro de San José debido al movimiento de caravanas oficiales de presidentes y delegaciones internacionales.

Usted puede ver las rutas alternas y cierres viales con más detalles en esta nota.

La Policía de Tránsito recomendó a los conductores evitar la zona si no asistirán al evento y salir con tiempo adicional ante posibles retrasos.