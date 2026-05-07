Política

Traspaso de poderes 2026 en Costa Rica: a qué hora inicia y cuáles calles estarán cerradas

¿A qué hora juramentan a Laura Fernández como presidenta de Costa Rica? Conozca las horas clave para el traspaso de poderes y cierres viales este viernes 8 de mayo

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Por Yucsiany Salazar
Laura Fernández presentó su gabinete
Este viernes 8 de mayo es el traspaso de poderes, donde Laura Fernández asumirá como presidenta de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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