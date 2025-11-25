Sebastián Yatra confirmó que regresa en concierto a Costa Rica

El último concierto que dio el colombiano Sebastián Yatra en Costa Rica fue en el 2022, en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio).

El artista colombiano Sebastián Yatra le dio una buena noticia a sus fans en Costa Rica, pues anunció que volverá en concierto a nuestro país.

La información la dio en sus redes sociales al publicar una fotografía con la lista de países que visitará con su gira internacional Entre tanta gente Tour, que realizará en el 2026.

Aunque solo reveló una parte del recorrido, lo que sí está confirmado es que volverá a cantarle a los ticos el 9 de mayo. El recinto donde será el espectáculo no lo confirmó el intérprete.

Además de nuestro país, Yatra también visitará Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Yatra es un amante de venir a dar conciertos a Costa Rica. En el 2019 cantó aquí dos veces: una en marzo en el Festival Picnic y otra en solitario en diciembre en Parque Viva. También en el 2022 ofreció un concierto en el Estadio Nacional (INS Estadio); incluso ha venido a nuestro país en calidad de fan, como lo hizo en la presentación que dio Luis Miguel en el recinto de La Sabana, en febrero del 2024.

Más conciertos para Costa Rica

En términos musicales, el cierre del 2025 pinta muy bien para Costa Rica, pues una gran variedad de shows esperan conquistar el gusto del público tico. Además, poco a poco, va llenándose la agenda de espectáculos del 2026.

A continuación, le mostramos un pequeño repaso de los conciertos venideros:

Uno de los conciertos más esperados de este 2025 en Costa Rica es el que dará por partida doble Bad Bunny en el Estadio Nacional. (Archivo)

Parque Viva será sede de un evento pocas veces visto en Costa Rica. El 2 de diciembre, el escenario del Anfiteatro Coca-Cola reunirá en el festival Loserville a Limp Bizkit con 311, Bullet For My Valentine, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad.

El viernes 5 de diciembre, gracias a La Lotería Tour, los mexicanos de Los Tigres del Norte traerán todo su poderío musical a la Cámara de Ganaderos de Liberia.

Los boletos para este show están disponibles en tickt.live. El valor de las entradas es:

VIP: $250.

Preferencial: $165.

General: $60.

Por su parte, Costa Rica será testigo de uno de los espectáculos más grandes de este 2025, gracias al regreso de Bad Bunny al Estadio Nacional (INS Estadio), en La Sabana. El 5 y 6 de diciembre, el recinto deportivo será testigo del espectáculo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Recientemente, la producción puso a la venta más entradas para este recital.

La salsa y el merengue tienen su oportunidad de hacer gozar a los ticos el 20 de diciembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica con el show que reunirá en escenario a los icónicos Grupo Niche y Jossie Esteban.

Las entradas para este espectáculo ya están a la venta en el sitio gotticket.cr.

En cuanto al 2026, hasta el momento se han confirmado shows para enero, marzo, abril, mayo y noviembre.

A falta de un año, el italiano Eros Ramazzotti confirmó que regresará en concierto a Costa Rica a finales del 2026. (Archivo)

La Arrolladora Banda El Limón, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Edén Muñoz pondrán a bailar al público tico el 17 de enero, en las fiestas de Santa Cruz.

En febrero serán los éxitos del pop noventero los grandes protagonistas del Viva los 90s Fest, evento que se realizará el sábado 7 de febrero, en Parque Viva.

Marzo llega con la potencia de Tyler, the Creator, quien se presentará en Parque Viva el 18. En el mismo recinto tocará el venezolano Ricardo Montaner con la gira El último regreso World Tour, el 27 de marzo.

Por su parte, la música romántica ya tiene dominado a abril con los recitales de Sin Bandera, el día 11, en Parque Viva. Luego vendrá Miguel Bosé el 25, en un recinto por confirmar; y el 29 Laura Pausini, en el Estadio Nacional.

En el Estadio Nacional, Ed Sheeran dará su segundo espectáculo en suelo tico, el 30 de mayo. Por su parte, el italiano Eros Ramazzotti regresa a nuestro país el 18 de noviembre, también al recinto de La Sabana.