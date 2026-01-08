Agenda cultural: Desde actividades deportivas gratis hasta un tributo a Queen

La agenda cultural del inicio del 2026 ofrece deporte al aire libre, música en vivo, experiencias inmersivas y celebraciones tradicionales en distintos puntos del país, ideales para disfrutar en comunidad.

Con el arranque del 2026, Costa Rica se llena de propuestas para disfrutar la temporada con energía, música y tradición. Desde actividades deportivas gratuitas hasta experiencias inmersivas, conciertos y celebraciones populares, la agenda cultural de esta semana ofrece opciones para todos los gustos y edades, invitando a salir de la rutina y compartir en comunidad.

Los centros comerciales, cafés, teatros y espacios públicos del país se convierten en escenarios de movimiento, arte y diversión. Las actividades incluyen clases al aire libre, espectáculos musicales, muestras interactivas y festividades típicas que celebran el espíritu de la época seca con un toque de creatividad y sana convivencia.

Paseo de las Flores trae actividades deportivas gratis

El mall Paseo de las Flores, en Heredia, invita a disfrutar de actividades gratuitas enfocadas en el deporte, el bienestar y la convivencia familiar. (Archivo)

El centro comercial Paseo de las Flores da la bienvenida al 2026 con su programa Movete este Verano, una iniciativa que invita a disfrutar de actividades gratuitas enfocadas en el deporte, el bienestar y la convivencia familiar. La agenda se desarrollará del 10 de enero al 15 de marzo, en distintos espacios del centro comercial.

Durante este periodo, los visitantes podrán participar en clases de pilates, zumba, just jump y karate, además de disfrutar de juegos de movilidad, inflables, dinámicas familiares y activaciones de marca. Las actividades se realizarán principalmente los fines de semana en áreas como el parqueo externo y las rotondas del centro comercial.

La programación incluye eventos especiales como carreras de bicicletas de balance para niños y espacios lúdicos que promueven el movimiento y la participación activa en un entorno seguro y accesible. Algunas actividades requieren inscripción previa o la presentación de una factura de compra mínima, según la dinámica correspondiente.

La programación completa de fechas, horarios y requisitos puede consultarse en las redes sociales oficiales de Paseo de las Flores.

Hot Wheels cobra vida

En Escazú habrá pistas gigantes, autos legendarios, exhibiciones interactivas y actividades para los fanáticos de Hot Wheels. (Hot Wheels)

El Centro Comercial Escazú Village será el escenario de Hot Wheels City Experience, un evento que promete adrenalina, color y diversión para toda la familia. La actividad se llevará a cabo desde el viernes 9 de enero hasta el 11 de marzo, ofreciendo una experiencia inmersiva inspirada en el universo de los autos Hot Wheels.

Los asistentes podrán disfrutar de pistas gigantes, autos legendarios, exhibiciones interactivas y actividades diseñadas para niños, jóvenes y adultos, en un espacio que combina velocidad, creatividad y entretenimiento.

Las entradas están disponibles en smarticket.net con un costo de ¢8.500 por persona.

Tributo a Queen en Jazz Café Escazú

Para los fanáticos de Queen, el Jazz Café Escazú tendrá un tributo a la banda el 11 de enero. (Archivo)

El Jazz Café Escazú se llenará de energía y rock clásico con el espectáculo Queen Forever, un tributo en vivo a la legendaria banda británica, interpretado por The Rocket’s Band. El concierto se realizará el domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 4 p. m.

El show promete una tarde inolvidable con los grandes himnos de Queen, combinando potencia vocal, talento instrumental y una atmósfera cargada de nostalgia para cantar a todo pulmón.

Las entradas tienen un costo de ¢5.000 en preventa y ¢7.000 el día del evento. Las reservas pueden realizarse al 8503-2828.

Otras actividades:

-Fiestas Cívicas de San Antonio de la Amistad: Se trata de jornadas llenas de tradición con corridas de toros, espectáculos taurinos, música y actividades para toda la familia. Lugar: San Antonio de la Amistad, Pérez Zeledón. Fecha y hora: Del viernes 9 al martes 13 de enero. Entradas: Según actividad en el campo ferial.​

— Lunada Planchera y Complacencias de Verano: Velada musical íntima con complacencias en vivo, éxitos de música plancha y un ambiente cálido y veraniego a cargo de Karina Severino, Enrique Dodero y la KS Band. Lugar: Jazz Café Escazú. Fecha y hora: Viernes 9 de enero de 2026, a las 8 p. m. Entradas: ¢10.000 o dos entradas por ¢18.000. Reservaciones al 8451-1629.​

— Safari por Historias y Leyendas: 3 Barrios, 1 Noche: Recorrido nocturno a pie por Barrio Otoya, Barrio Aranjuez y Barrio Escalante, con historias, leyendas y anécdotas sobre la ciudad. Lugar: Punto de encuentro en Plaza Skawak, costado sureste de la Antigua Aduana. Fecha y hora: Viernes 9 de enero, de 7 a 9:45 p. m. Entradas: ¢5.000, al WhatsApp 8849-8316.​

— Fiestas de Belén de Nicoya: Celebración tradicional con exhibición de caballos, espectáculos taurinos, carreras de cintas, bailes típicos, competencias de barrileras y eventos de monta. Lugar: Belén de Nicoya. Fecha y hora: Del jueves 8 al lunes 12 de enero. Entradas: Según actividad del programa de fiestas.​

— Arteterapia Costa Rica Mosaik: Sesión de arteterapia en mosaico, ideal para desconectarse, crear y explorar la creatividad en un ambiente guiado y de cupo limitado. Lugar: Sabanilla de Montes de Oca, San José. Fecha y hora: Viernes 9 de enero, en dos horarios: de 2 a 4 p. m. y de 4 a 6 p. m. Entradas: ¢15.000. Información al teléfono 8970-9654.​

— Concierto Descafeinados – Te Dejo Ir: Presentación de lanzamiento del primer EP de la banda Descafeinados, con versiones exclusivas, invitados especiales y un montaje visual para enriquecer la experiencia. Lugar: Centro de la Cultura Cartaginesa, Cartago. Fecha y hora: Sábado 10 de enero, a las 5:30 p. m. Entradas: Evento gratuito, pero el ingreso está sujeto a capacidad del recinto.​

— Sesión de rock clásico con Las Tortugas: Noche dedicada a lo mejor del rock clásico de los años 60, 70 y 80, interpretado por la banda nacional Las Tortugas. Lugar: Jazz Café Escazú. Fecha y hora: Sábado 10 de enero, a las 8:30 p. m. Entradas: ¢8.000, disponibles en tiquetebox.app. Se permite el ingreso de menores acompañados de un adulto; reservaciones de mesa se mantienen hasta una hora después de iniciada la función.​

— Noche musical con Artur Radchenko: Espectáculo íntimo de música en vivo con repertorio de clásicos y temas bailables, ideal para disfrutar en pareja o con amigos. El evento está acompañado de una variada oferta gastronómica y parqueo privado. Lugar: Anfiteatro de Villa – Pizzería La Fontana di Trevi, Mora. Fecha y hora: Sábado 10 de enero, de 5 a 8 p. m. Entradas: Gratuitas para clientes con tour o consumo mínimo, con cupo limitado.

— Las Guardianas KPOP – El Concierto en Costa Rica: Producción internacional inspirada en el K-pop, con coreografías, vestuarios y efectos visuales, que presenta las canciones más populares del género en un formato teatral. Lugar: Teatro Auditorio Nacional, Museo de los Niños, San José. Fecha y hora: Sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, en distintos horarios. Entradas: Entre $45 y $72, disponibles en eventcr.com.​

— Gran desfile de boyeros y caballistas es San Ramón Sur: Actividad tradicional con desfile de boyeros y caballistas por la comunidad y cierre con concierto del grupo Legado Musical. Lugar: San Ramón Sur, San Ramón, Alajuela. Fecha y hora: Domingo 11 de enero de 2026, con inicio del desfile a las 10 a. m. Entradas: Actividad abierta al público.​