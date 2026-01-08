Viva

Agenda cultural: Desde actividades deportivas gratis hasta un tributo a Queen

El segundo fin de semana del año llega con fiestas cívicas, desfiles tradicionales, conciertos, safaris urbanos y otras actividades para el disfrute de todos

Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
La agenda cultural del inicio del 2026 ofrece deporte al aire libre, música en vivo, experiencias inmersivas y celebraciones tradicionales en distintos puntos del país, ideales para disfrutar en comunidad. (LN con imágenes suministradas)







