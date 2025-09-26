Actriz venezolana desapareció en México tras la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Angie Miller desapareció en Ciudad de México el 23 de setiembre, tras salir rumbo a un trabajo y dejar a su hija con una niñera.

La desaparición de la actriz venezolana Angie Miller, radicada en México, encendió las alarmas nuevamente en el sector artístico, en un caso vinculado con el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown. Hasta ahora no se conoce su paradero y las autoridades investigan para localizarla con vida.

Miller fue una de las últimas personas que vio a Bayron Sánchez, conocido como B-King, antes de su desaparición. Según sus publicaciones en redes sociales, mantenía un cariño especial por el cantante, a quien conoció en su paso por Ciudad de México. La actriz participó en su búsqueda al difundir fichas de alerta y pedir colaboración a sus seguidores.

El lunes 22 de setiembre, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de B-King y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, informó el diario El País de España. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de setiembre.

Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó apoyo a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de los artistas urbanos.

Tras conocerse el asesinato, Angie Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León, publicó su último mensaje en redes sociales. La actriz expresó su dolor en Instagram: “No puedo con este dolor en mi pecho”, escribió, junto a una fotografía en la que aparecía con B-King.

En el mismo mensaje señaló que ambos tenían “varios proyectos en puerta” y envió un apoyo solidario a la familia del cantante. “En donde quiera que estés, te llevaré conmigo, estoy con su familia y su dolor”, concluyó.

Una historia en Instagram de Regio Clown reveló que Miller compartió una reunión con ellos un día antes del crimen. Esto alimentó las versiones de una relación sentimental entre la venezolana y B-King. Sin embargo, el periodista Alex Rodríguez, de Univisión, aclaró que se conocieron apenas unos días antes de la tragedia.

Angie Miller fue una de las últimas personas que vio a B-King con vida. Ella participó en la búsqueda de los artistas colombianos desaparecidos. (Instagram Angie Miller/Instagram Angie Miller)

Lo que se sabe de la desaparición de Angie Miller

Desde el 23 de setiembre, Angie Miller figura como desaparecida en las bases de datos oficiales en México. Ese día salió de su casa en Ciudad de México rumbo a un trabajo y dejó a su hija de dos años al cuidado de una niñera. Desde entonces no se supo más de ella.

El reporte oficial detalla que la actriz tiene 29 años, mide 1,60 metros, presenta una cicatriz de cesárea y varios tatuajes distintivos: uno en el pecho con la inscripción “Mia”, otro con una carta de corazones y enredadera en el brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja derecha, una fecha en el antebrazo derecho y un corazón en la muñeca derecha.

La última vez que se le vio fue la noche del martes 23 de setiembre en su residencia ubicada en Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido hipótesis sobre una posible vinculación entre su desaparición y el asesinato de los dos artistas colombianos. Mientras tanto, familiares y allegados guardan la esperanza de que regrese con vida. Algunos temen denunciar por lo ocurrido en los últimos días, pero mantienen la fe en que la actriz vuelva a encontrarse con su hija.