Actriz venezolana desapareció en México tras la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Angie Miller, ahora desaparecida, fue una de las últimas personas que vio con vida a B-King. Incluso, ella participó en la búsqueda de los artistas colombianos asesinados

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Fiorella Montoya
Angie Miller desapareció en Ciudad de México el 23 de setiembre, tras salir rumbo a un trabajo y dejar a su hija con una niñera.
Angie Miller desapareció en Ciudad de México el 23 de setiembre, tras salir rumbo a un trabajo y dejar a su hija con una niñera. (Instagram Angie Miller/Instagram Angie Miller)







B-KingRegio ClownMéxico
