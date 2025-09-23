¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, los artistas urbanos que aparecieron muertos en México?

Gustavo Preto, presidente de Colombia, había pedido ayuda a las autoridades mexicanas para encontrar a los cantantes B-King y Regio Clown.

La tarde de este lunes 22 de setiembre, la Fiscalía del Estado de México confirmó que fueron hallados muertos los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King), y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown.

Según el diario El País, de España, ambos habían sido reportados como desaparecidos en suelo azteca, y la última vez que se les vio fue el 16 de setiembre.

Bayron Sánchez Salazar (nombre real de B-King) era un cantante urbano 31 años. Nació en Colombia, en el distrito de Santander, pero fue criado en Medellín. Entre sus sencillos más conocidos están Destino, Qué rico besarnos, Me necesitas y Made in Cali.

Además de sus temas, su relación con la DJ colombiana, Marcela Reyes, lo puso en el ojo público.

En los días previos a la desaparición, B-King compartió un mensaje dedicado al público mexicano para agradecer por el recibimiento que le dieron en su primer concierto en el país.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido artísticamente como Regio Clown, era un DJ de 35 años, perteneciente a la comunidad LGBT+.

En sus redes sociales, Herrera se había definido como músico, empresario y coach, por lo que gran parte de su contenido se trataba sobre amor, espiritualidad y buscar la paz.

Al igual que B-King, Clown dejó testimonio sobre su visita a México, en medio de las celebraciones de la independencia. Su última publicación está fechada hace cinco días y desde entonces se mantuvo inactivo.

Alarmante mensaje fue encontrado junto a uno de los cuerpos

La investigación de las muertes apenas empieza, pero ya salió a la luz un preocupante mensaje que fue hallado a poca distancia del cuerpo de B-King. El medio mexicano El Gráfico, filial de El Universal, reportó la existencia de un cartel aparentemente firmado por un grupo de crimen organizado conocido como Familia Michoacana.

Luego de este hallazgo, la unidad investigativa del diario colombiano El Tiempo logró determinar lo escrito en el cartel, el cual tenía letras borrosas por humedad. En este, se señalaba a los dos colombianos como “vendedores y chapulines”.

Además, llevaba la firma La F.M., haciendo alusión al cartel Familia Michoacana.

Nexo con alias Fritanga

Según la Policía de Colombia, B-King era pariente de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, excapo del clan del Golfo y quien terminó de pagar una condena en Estados Unidos en 2019.

En entrevista con el programa Lo sé todo, B-King dijo ser sobrino de alias Fritanga: “Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”.

“Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, indicó en la entrevista.