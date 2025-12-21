Actor George Clooney devastado por el fallecimiento de su ‘heroína’

George Clooney está devastado por la muerte de su “heroína”: su hermana Adelia “Ada” Zeidler. La noticia fue confirmada por el actor, quien reveló que Adelia falleció el viernes 19 de diciembre, a los 65 años, tras una larga lucha contra el cáncer.
“Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Se enfrentó al cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal (su hermano) y yo la extrañaremos muchísimo”, declaró Clooney al medio People.
Adelia Zeidler nació el 2 de mayo de 1960, poco más de un año antes que George, con quien compartió una relación muy cercana. Dedicó gran parte de su vida profesional a la docencia, trabajando como maestra de arte en una escuela primaria en Augusta, Kentucky.
En 1987, Adelia contrajo matrimonio con el capitán retirado del ejército Norman Zeidler, con quien tuvo dos hijos: Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga. En 2004, enviudó tras la muerte de su esposo.
Aunque solía mantener un perfil discreto y alejado del ojo público, la mujer participaba ocasionalmente en eventos familiares junto a sus hermanos.