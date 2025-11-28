Margot Robbie será la madre de los personajes de George Clooney y Sandra Bullock en nueva precuela

Margot Robbie encabezaría el elenco de la precuela de Ocean’s Eleven como madre de Danny y Debbie Ocean, en una historia ambientada en los años 60.

Margot Robbie volvería a protagonizar un ambicioso proyecto de Hollywood. Según reportes del medio especializado FandomWire, la actriz asumiría el papel de la madre de Danny y Debbie Ocean, personajes icónicos de George Clooney y Sandra Bullock en la famosa franquicia iniciada con Ocean’s Eleven en 2001.

Esta producción será una precuela, ambientada en la Europa de los años 60, y mostraría cómo los padres de los hermanos Ocean crearon su propio equipo de ladrones. En la historia, ellos enseñarían a sus hijos las técnicas para robar a los ricos, consolidando así el legado familiar. En este filme, los papeles de Danny y Debbie estarían en manos de actores infantiles.

Aunque el proyecto se anunció en 2022, los detalles comenzaron a tomar forma recientemente. En ese momento, el medio Showbiz411 adelantó que Margot Robbie y Ryan Gosling estarían en los papeles principales, aprovechando el éxito compartido tras el fenómeno Barbie (2023).

Cambios en el elenco y nuevo director

Recientes publicaciones en medios estadounidenses afirman que Ryan Gosling ya no estaría vinculado al proyecto. En su lugar, Bradley Cooper sería el nuevo actor principal y se encuentra en conversaciones con Warner Bros., el estudio a cargo de la producción.

Además, Lee Isaac Chung, nominado al Óscar por Minari, dirigiría el filme, reemplazando a Jay Roach, quien inicialmente había sido anunciado para ese cargo. El guion estaría a cargo de Carrie Solomon, reconocida por su trabajo en Todo en Familia (2024).

Precuela en espera, secuela en camino

Aunque aún no hay una fecha de inicio de grabaciones para esta precuela, el actor Bradley Cooper se encuentra enfocado en su nueva producción como director: Is This Thing On?, un filme basado en el comediante británico John Bishop y protagonizado por Will Arnett y Laura Dern.

Por otro lado, un cuarto filme de la saga principal sí estaría más cerca de concretarse. George Clooney confirmó a E! News que ya se encuentra en desarrollo. Según el actor, solo resta coordinar fechas entre los actores originales para dar inicio al rodaje en unos nueve o diez meses. El reparto incluiría nuevamente a Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Julia Roberts.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.