Margot Robbie será la madre de los personajes de George Clooney y Sandra Bullock en nueva precuela

Margot Robbie interpretaría a la madre de George Clooney y Sandra Bullock en una precuela ambientada en los años 60. Bradley Cooper podría sumarse al elenco

Por O Globo / Brasil / GDA
Margot Robbie encabezaría el elenco de la precuela de Ocean’s Eleven como madre de Danny y Debbie Ocean, en una historia ambientada en los años 60.
Margot Robbie encabezaría el elenco de la precuela de Ocean’s Eleven como madre de Danny y Debbie Ocean, en una historia ambientada en los años 60. (Archivo/Archivo)







