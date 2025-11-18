George Clooney contó cuál fue el fracaso que cambió su carrera en Hollywood

Clooney explicó que el fracaso de Batman y Robin le enseñó más que sus éxitos y lo impulsó a elegir mejor sus papeles.

Durante la presentación de su nueva película Jay Kelly en Los Ángeles, George Clooney identificó cuál fue el mayor tropiezo profesional que lo hizo replantear su carrera en Hollywood. La respuesta no tardó: Batman y Robin (1997).

Este largometraje dirigido por Joel Schumacher reunió a un elenco estelar. Junto a Clooney participaron Chris O’Donnell, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman y Alicia Silverstone. Sin embargo, ni la fama de sus protagonistas ni el presupuesto evitaron que se convirtiera en uno de los títulos más criticados de los años 90.

Batman y Robin recibió 11 nominaciones a los Premios Razzie, galardones conocidos por destacar las peores producciones de cada año. Clooney compitió en la categoría de “Peor dupla” por su participación junto a O’Donnell, quien dio vida a Robin.

En el encuentro con la prensa, el actor recordó que aprendió más de ese fracaso que de cualquier éxito, ya que entendió que debía cambiar la forma en que trabajaba. Reconoció que su desempeño no fue bueno, pero destacó que la experiencia lo impulsó a asumir mayor responsabilidad en la selección de sus futuros proyectos.

“No se aprende del éxito, se aprende del fracaso. Hay que ir descubriéndolo sobre la marcha, y eso es útil”, argumentó Clooney, según publicó la revista People.

Tras la mala recepción del filme, Clooney tomó decisiones clave. Se unió a los repartos de Tres Reyes, Irresistible pasión y ¿Dónde estás, hermano?, producciones que consolidaron su prestigio como actor.

Hoy, con Jay Kelly, comparte escena con Adam Sandler y vuelve a figurar entre los posibles candidatos al Óscar 2026 en la categoría de Mejor Actor, según la revista Variety. Aunque no aparece entre los favoritos, su nombre compite con el de Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Timothée Chalamet.

Clooney ha recibido tres nominaciones al Óscar como Mejor Actor, pero no ha logrado ganar en esa categoría. En 2006 obtuvo el premio como Mejor Actor de Reparto por su papel en Syriana.

