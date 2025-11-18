Viva

George Clooney contó cuál fue el fracaso que cambió su carrera en Hollywood

El actor confesó cuál fue su mayor fracaso en Hollywood y por qué esa caída terminó siendo el punto de partida de su éxito

Por O Globo / Brasil / GDA
George Clooney afirmó que ya no actúa en películas románticas porque no desea competir con actores jóvenes.
Clooney explicó que el fracaso de Batman y Robin le enseñó más que sus éxitos y lo impulsó a elegir mejor sus papeles. (JOHN LAMPARSKI/Getty Images via AFP)







