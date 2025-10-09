Viva

George Clooney confirma ‘Ocean’s Fourteen’ y revela cuándo inicia el rodaje

La nueva entrega de la saga ya tiene luz verde por parte de Warner Bros. y Clooney trabaja en reunir al elenco original

Por O Globo / Brasil / GDA
George Clooney anunció ‘Ocean’s Fourteen’, con presupuesto aprobado y rodaje previsto para dentro de nueve o diez meses.
