George Clooney confirma ‘Ocean’s Fourteen’ y revela cuándo inicia el rodaje

George Clooney anunció que se encuentra trabajando en una nueva película de la franquicia Gran estafa, cuyo título tentativo será Ocean’s Fourteen. El actor de 64 años aseguró que los estudios Warner Bros. aprobaron el presupuesto, por lo que ahora coordina la agenda del elenco para definir la fecha de inicio del rodaje.

El intérprete indicó que el plan es comenzar a filmar dentro de unos nueve o diez meses, una vez que logren alinear los compromisos de los actores que participaron en las entregas anteriores.

La saga comenzó con Gran estafa: Ocean’s Eleven (2001), continuó con Ocean’s Twelve (2004) y luego Ocean’s Thirteen (2007). En esas cintas participaron figuras como Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia, Vincent Cassel, Al Pacino y Catherine Zeta-Jones. Julia Roberts estuvo presente en las dos primeras películas, pero no participó en la tercera.

En 2018, la franquicia presentó un spin-off bajo el nombre de 8 mujeres y una estafa, protagonizado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna y Anne Hathaway, aunque no logró el mismo nivel de éxito comercial y de crítica que las entregas con Clooney.

A pesar de que Warner Bros. no ha emitido una declaración oficial, Clooney afirmó que el proyecto avanza y que están por definir una fecha concreta de filmación.

Dos actores del elenco original ya fallecieron: Carl Reiner (1922-2020) y Bernie Mac (1957-2008).

El actor dio la entrevista al medio E! News como parte de la promoción de su próxima película Jay Kelly (2025), que se perfila como posible candidata en la próxima temporada de premios en Hollywood. Clooney recibió el Oscar a Mejor Actor en 2006 por Syriana (2005) y el Oscar a Mejor Película como productor de Argo (2012).

