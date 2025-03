George Clooney revela por qué se alejó del cine romántico

George Clooney , actor estadounidense y ganador del Óscar, explicó en una entrevista con 60 Minutos de CBS que a sus 63 años ha decidido no participar en películas románticas, debido a que no desea competir con actores jóvenes.

“Tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”, afirmó el actor.

Su última comedia romántica fue Ticket to Paradise en 2022, junto a Julia Roberts, que recaudó $168 millones en taquilla mundial.

Clooney debutará este mes en Broadway con una adaptación teatral de Buenas noches y buena suerte, película que coescribió y protagonizó en 2005. La cinta trata sobre el periodista Edward R. Murrow y su enfrentamiento con el senador Joseph McCarthy.

George Clooney es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Por años fue considerado como un 'Sex Symbol' del cine. (JOHN LAMPARSKI/Getty Images via AFP)

Polémica con Donald Trump

El actor también criticó la situación de la libertad de expresión en su país. Esto provocó una respuesta de Donald Trump en Truth Social, donde lo llamó “estrella de segunda” y “politólogo fracasado”. Trump también acusó a 60 Minutos de emitir una “entrevista deshonesta”.

Clooney defendió la prensa y mencionó que medios como Los Angeles Times y The Washington Post enfrentan presiones internas que limitan su independencia. “Cuando los otros tres poderes nos fallan, la prensa debe tener éxito”, sostuvo el actor.