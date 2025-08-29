Viva

George Clooney y Adam Sandler reciben ovación: la película que hizo llorar y aplaudir al público en Venecia y se perfila como favorita al Óscar

‘Jay Kelly’ acumuló 10 minutos de aplausos y se convirtió en uno de los favoritos tras su estreno en el Festival de Cine de Venecia

Por O Globo / Brasil / GDA
La nueva película ‘Jay Kelly’, con George Clooney y Adam Sandler, recibe ovación en Venecia y toma fuerza para los Óscar 2026.
La nueva película ‘Jay Kelly’, con George Clooney y Adam Sandler, recibe ovación en Venecia y toma fuerza para los Óscar 2026. (TIZIANA FABI/AFP)







