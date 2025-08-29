George Clooney y Adam Sandler reciben ovación: la película que hizo llorar y aplaudir al público en Venecia y se perfila como favorita al Óscar

La nueva película ‘Jay Kelly’, con George Clooney y Adam Sandler, recibe ovación en Venecia y toma fuerza para los Óscar 2026.

La nueva película Jay Kelly se proyectó en Venecia y el público aplaudió durante 10 minutos. Así reaccionó la audiencia tras el estreno de la producción dirigida por Noah Baumbach, que cuenta con George Clooney y Adam Sandler en los papeles principales.

La prensa internacional destacó esta producción como una de las favoritas para los premios Óscar de 2026. El sitio especializado Variety calificó el largometraje como “el gran candidato al Óscar”.

La revista People confirmó que la ovación se mantuvo por 10 minutos tras finalizar la función.

En ‘Jay Kelly’, George Clooney interpreta a un actor de Hollywood que comienza a cuestionar su vida personal y profesional durante un viaje de trabajo. Adam Sandler da vida al representante del personaje principal.

El elenco también incluye a Laura Dern, Isla Fisher, Emily Mortimer, Billy Crudup, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Greta Gerwig y Eve Hewson.

George Clooney asistió a la proyección junto a Adam Sandler y su esposa, la abogada Amal Clooney. No ofreció declaraciones a los medios debido a un problema de voz.

Clooney ya cuenta con dos premios Óscar en su carrera. En 2006 obtuvo la estatuilla como Mejor Actor de Reparto por su papel en Syriana (2005). En 2013 recibió el Óscar a Mejor Película como productor de Argo (2012).

