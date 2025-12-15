George Clooney dice que ya no besará actrices en las películas tras una discusión con su esposa

George Clooney explicó por qué decidió dejar las escenas de besos en películas y cómo influyó una conversación con su esposa Amal.

El actor George Clooney, de 64 años, decidió no volver a besar actrices en películas. La determinación surgió luego de una conversación con su esposa, Amal Clooney, con quien está casado desde 2014. El artista abordó el tema durante una entrevista con Daily Mail, en el marco de la promoción de su nueva película.

Clooney habló del asunto mientras impulsa Jay Kelly (2025), una producción que suena con fuerza para la temporada de premios de 2026. El actor figura entre los posibles candidatos al Óscar como Mejor Actor. En el filme interpreta a un actor famoso que enfrenta una crisis personal durante un viaje por Europa.

El artista explicó que tomó la decisión hace algunos años. Indicó que la conversación con su esposa ocurrió cuando cumplió 60 años. En ese momento reflexionó sobre el paso del tiempo y sobre cómo ciertas escenas podían perder sentido con la edad.

Clooney señaló que su postura se inspiró en una decisión similar del actor Paul Newman, quien en una etapa de su carrera optó por no participar en escenas románticas de ese tipo. El intérprete estadounidense consideró ese camino como una referencia personal.

A lo largo de su carrera, Clooney protagonizó varias películas románticas con escenas de beso. Entre ellas figuran Ticket to Paradise (2022), junto a Julia Roberts; Intolerable Cruelty (2003), con Catherine Zeta-Jones; y One Fine Day (1996), con Michelle Pfeiffer.

George Clooney y Amal Clooney son padres de los gemelos Alexander y Ella, quienes tienen ocho años. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia celebrada en 2014.

El actor cuenta con dos premios Óscar en su trayectoria. Ganó la estatuilla a Mejor Actor de Reparto en 2007 por Syriana (2006). El segundo reconocimiento llegó como productor de Argo (2012), galardonada como Mejor Película.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.