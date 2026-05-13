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Actor de La Media Docena calienta la final entre Saprissa y Herediano: ‘¿Qué es el miedo? No los veo’

El comediante le puso ‘picante’ y algo de humor al partido que será este miércoles, en Tibás

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Por Jessica Rojas Ch.
Mario Chacón, obra Bajo terapia
Con el buen humor que lo caracteriza, el actor y comediante Mario Chacón no ocultó los colores del equipo a que le va en la final del fútbol costarricense. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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