Actor de La Media Docena calienta la final entre Saprissa y Herediano: ‘¿Qué es el miedo? No los veo’

Con el buen humor que lo caracteriza, el actor y comediante Mario Chacón no ocultó los colores del equipo a que le va en la final del fútbol costarricense.

El actor y comediante Mario Chacón le puso sabor al primer partido de la final del fútbol nacional, que se realizará este miércoles 13 de mayo entre Saprissa y Herediano.

El artista mostró los colores del equipo que lo apasiona de una manera divertida, como es su costumbre.

Chacón publicó un curioso video en el que se le ve en las afueras del estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, pero acompañado por una profunda soledad. “¿Dónde están, morados? ¿Qué es el miedo? No los veo", dijo Chacón, mientras lucía orgulloso una chaqueta con el escudo de los florenses.

Su acompañante le hizo una importante aclaración: “Es que, mae, la mejenga es mañana”. “Ah, que no se diga que no vine. Se salvaron”, respondió el actor con muy buen humor.

La final de la segunda fase del Torneo de Clausura entre morados y heredianos tendrá su primer enfrentamiento este miércoles 13 de mayo, a las 8 p. m., en el recinto tibaseño. El partido de vuelta se disputará el sábado 16 de mayo, también a las 8 p. m., en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.