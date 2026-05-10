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La final de segunda fase ya tiene días y horas; solo faltan los finalistas

La Unafut definió los horarios para la final de la segunda fase

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
Del duelo entre Herediano y Cartagines saldrá el primer finalista de la segunda fase del Torneo Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Torneo Clausura 2026UnafutHorario de la final de la segunda fase
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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