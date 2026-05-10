La final de segunda fase ya tiene días y horas; solo faltan los finalistas

Del duelo entre Herediano y Cartagines saldrá el primer finalista de la segunda fase del Torneo Clausura 2026.

La final de la segunda fase ya tiene fecha y hora definidas; ahora solo faltan los equipos que la disputarán.

De acuerdo con el jefe de prensa de la Unafut, Allan Fernández, el juego de ida será este miércoles 13 de mayo a las 8 p.m., mientras que el de vuelta se disputará el sábado 16 de mayo, también a las 8 p.m.

Los finalistas saldrán de las series entre el Club Sport Herediano y el Cartaginés, así como del duelo entre el Deportivo Saprissa y Municipal Liberia.

En el caso de los florenses, derrotaron 0-1 al Cartaginés en el primer enfrentamiento, disputado en el estadio Fello Meza de Cartago. Si logran avanzar en la serie, que continuará este sábado en el estadio Carlos Alvarado a partir de las 8 p.m., los rojiamarillos tendrán la posibilidad de proclamarse campeones, ya que ganaron la primera fase del campeonato.

El Team, al haber sido el mejor equipo de la fase regular, tiene asegurada la final nacional. Por eso, si se clasifica a la siguiente ronda y la gana, no será necesaria una instancia adicional.

Mientras tanto, la serie entre saprissistas y liberianos está igualada 1-1, tras el partido de ida en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia. Todo se definirá este domingo 10 de mayo, cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio Ricardo Saprissa a partir de las 4 p.m. El vencedor obtendrá su boleto a la final.

En caso de que sea necesaria una final nacional, la Unafut informará posteriormente las fechas y horarios correspondientes.