Actor de la famosa saga ‘Halloween’ muere a los 81 años

La saga Halloween es una de las franquicias más influyentes del cine de terror, centrada en el asesino ficticio Michael Myers.

El actor estadounidense Beau Starr, recordado por su participación en la saga Halloween y por una amplia trayectoria en cine y televisión, falleció el 24 de abril en Vancouver, Canadá, a los 81 años.

La noticia fue confirmada recientemente por su hermano menor, el también actor Mike Starr, quien indicó que el intérprete murió en paz por causas naturales.

En declaraciones a TMZ, lo describió como una persona “única y especial” y destacó el papel fundamental que tuvo en su vida, pues Beau, junto a sus otros hermanos, contribuyó a su crianza.

Antes de consolidarse en la actuación, Starr tuvo una etapa vinculada al deporte: formó parte del equipo de prácticas de los New York Jets, a finales de la década de 1960, y posteriormente jugó en la Liga Canadiense de Fútbol Americano. Su salto a la pantalla llegó con el programa de comedia Bizarre, donde comenzó a ganar visibilidad.

Su debut en el cine se dio en 1982 con Hanky Panky, junto a Gene Wilder y Gilda Radner. Sin embargo, uno de sus papeles más recordados fue el del sheriff Ben Meeker en Halloween 4 y Halloween 5, personaje que lo acercó a una sólida base de fanáticos del cine de terror.

El actor Beau Starr falleció a los 81 años, dejando una extensa trayectoria en cine y televisión. Él interpretó al sheriff Ben Meeker en 'Halloween'. (Compass International Pictures)

También dejó huella en la gran pantalla con su participación en Goodfellas, de Martin Scorsese, donde interpretó al padre de Henry Hill. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el actor Christopher Serrone, quien dio vida al joven Hill, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

En televisión, Starr tuvo una presencia constante, destacando su papel recurrente en la serie canadiense Due South, en la que participó en 66 episodios entre 1994 y 1999. Su carrera incluyó además títulos como Nacido el 4 de julio, Speed, Cinderella Man y apariciones en producciones como Wings, T.J. Hooker y Doc.

Su exmánager, Timothy Beal, lo recordó como alguien muy cercano a su público, especialmente a los seguidores de Halloween, y aseguró que Starr siempre valoró profundamente el cariño de sus fans.

Con una trayectoria que abarcó varias décadas, Beau Starr deja un legado sólido en la industria del entretenimiento, marcado por su versatilidad y por una presencia constante en producciones emblemáticas del cine y la televisión, que seguirán manteniendo vivo su recuerdo entre colegas y espectadores.