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Actor de la famosa saga ‘Halloween’ muere a los 81 años

Con una trayectoria que abarcó varias décadas, Beau Starr deja un legado sólido en la industria del entretenimiento

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Por Fátima Jiménez
Halloween
La saga Halloween es una de las franquicias más influyentes del cine de terror, centrada en el asesino ficticio Michael Myers. (Compass International Pictures)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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