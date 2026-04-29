Viva

Muere famoso actor de ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘El señor de los cielos’ y otras exitosas producciones

De acuerdo con allegados, el estado de salud del intérprete se agravó en las últimas semanas

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Por Fátima Jiménez
Luis Alberto Riolobos
Con participaciones en producciones como 'El señor de los cielos' y 'La rosa de Guadalupe', el actor deja tras de sí una trayectoria sólida y un legado entrañable. (Tomada de redes sociales)







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La rosa de GuadalupeComo dice el dichoEl señor de los cielos
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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