Muere famoso actor de ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘El señor de los cielos’ y otras exitosas producciones

Con participaciones en producciones como 'El señor de los cielos' y 'La rosa de Guadalupe', el actor deja tras de sí una trayectoria sólida y un legado entrañable.

Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor mexicano de amplia trayectoria en televisión y teatro, falleció a los 64 años tras enfrentar durante varios meses una enfermedad. La noticia, confirmada el lunes 27 de abril, generó pesar entre la comunidad artística y seguidores de producciones como La rosa de Guadalupe, El señor de los cielos y Como dice el dicho, donde su presencia era habitual.

De acuerdo con allegados, el estado de salud del intérprete se agravó en las últimas semanas, cuando sufrió una trombosis que puso en riesgo sus piernas y lo dejó al borde de una amputación.

Aunque logró estabilizarse de forma momentánea, su condición volvió a complicarse. El desgaste físico derivó en una nueva hospitalización en estado crítico, hasta que finalmente fue intubado por las complicaciones asociadas a su padecimiento renal.

Durante este proceso, familiares y amigos se mantuvieron a su lado, solicitando apoyo y oraciones. Riolobos, según su entorno, enfrentó la enfermedad con discreción pública.

Familiares, colegas y amigos despidieron al actor Luis Alberto Riolobos la noche del 27 de abril de 2026. (Tomada de redes sociales)

Despedida íntima y simbólica

El velatorio se realizó la noche del mismo lunes 27 de abril, a las 8 p. m., en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Según informó la familia, los asistentes acudieron vestidos de blanco en cumplimiento del último deseo del actor, quien pidió ser despedido “con luz y no con oscuridad”.

El servicio concluyó la mañana del martes en un ambiente de recogimiento, con la presencia de familiares, colegas y amigos que agradecieron las muestras de apoyo.

Semanas antes de su fallecimiento, se impulsó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos médicos, ante el aumento de sus necesidades de atención.

Trayectoria en televisión y teatro

Riolobos construyó una carrera constante en producciones de alto alcance en México. Participó en proyectos como Ni contigo, ni sin ti, Huérfanas, El señor de los cielos, Como dice el dicho, Corazón que miente, La rosa de Guadalupe, Sr. Ávila, Papá a toda madre, El maleficio y Bienvenidos a la familia.

Provenía de una familia vinculada al espectáculo: era hijo del cantante argentino Daniel Riolobos y hermano de Daniel Riolobos Jr.

Se formó en el Instituto Andrés Soler y complementó sus estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México y la Universidad Anáhuac.

Su fallecimiento marca la partida de un actor constante y respetado, cuya presencia se mantiene vigente en la televisión de habla hispana.