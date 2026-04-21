Reconocido actor muere tras sufrir aparatosa caída: ‘Se va el último de una generación inolvidable’

El actor Luis Brandoni, emblema del cine, el teatro y la televisión argentinos, falleció a los 86 años en Buenos Aires, dejando un legado que atraviesa más de seis décadas de historia escénica.

El ambiente cultural argentino está de luto por la muerte de Luis Brandoni, figura emblemática del cine, el teatro y la televisión.

El actor falleció la madrugada de este lunes en Buenos Aires, a los 86 años, luego de permanecer internado desde el pasado 11 de abril por un hematoma subdural provocado por una caída en su hogar.

La compañía Multiteatro, la mayor empresa de salas de teatro de Argentina, despidió al intérprete con un emotivo mensaje.

“Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, escribió.

Brandoni, uno de los rostros más reconocidos del espectáculo, celebró su cumpleaños apenas dos días antes de su fallecimiento.

Su partida generó una ola de reacciones en el mundo cultural, donde colegas, instituciones y seguidores destacaron su legado y su compromiso con las artes escénicas.

Con una trayectoria de más de seis décadas, construyó una carrera sólida y versátil. Fue protagonista de clásicos como Esperando la carroza y La odisea de los giles, además de recordadas producciones televisivas como Mi cuñado y, más recientemente, Nada.

Sobre las tablas, según medios argentinos, dejó huella con obras como Parque Lezama, con la que realizó más de 1.400 funciones entre Buenos Aires y Madrid.

Su actividad artística se mantuvo vigente hasta sus últimos años. En marzo del 2026 estrenó en Netflix la versión cinematográfica de Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella. Meses antes, encabezó la obra ¿Quién es quién? en la avenida Corrientes, temporada que debió interrumpir por problemas de salud.

Distintas entidades del sector cultural expresaron su pesar. La Asociación Argentina de Actores resaltó su extensa y destacada trayectoria, mientras que desde Multiteatro lo definieron como “uno de los últimos grandes referentes de una generación inolvidable”, subrayando además su papel como impulsor del teatro nacional.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Brandoni mostró desde niño interés por la actuación. El actor debutó profesionalmente en 1962 y, con el paso de los años, se consolidó como una figura central del cine argentino, especialmente a partir de la década de 1970 con títulos como La Patagonia rebelde y La tregua.