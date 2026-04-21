Viva

Reconocido actor muere tras sufrir aparatosa caída: ‘Se va el último de una generación inolvidable’

El reconocido intérprete celebró su cumpleaños apenas dos días antes de su fallecimiento

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Luis Brandoni
El actor Luis Brandoni, emblema del cine, el teatro y la televisión argentinos, falleció a los 86 años en Buenos Aires, dejando un legado que atraviesa más de seis décadas de historia escénica. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ActorMuerteFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.