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Absuelven a Diego Bravo en juicio por difamación interpuesto por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

Los jueces dieron a conocer la sentencia este miércoles 11 de noviembre

Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo
10/11/2026 Tribunales de Justicia de Goicoechea. Juicio entre Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo, por presunta difamación, en la recta final. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados

Fiorella Montoya y Valeria Yuliana Arce Orozco