Absuelven a Diego Bravo en juicio por difamación interpuesto por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El juicio que enfrenta a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el influencer Diego Bravo llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre con una sentencia en la que se absolvió al influencer por presuntos delitos contra el honor.

Durante el caso, el tribunal a cargo valoró un total de 15 señalamientos de presunta difamación: siete relacionados con Mauricio Hoffmann y ocho con Majo Ulate.

El Tribunal Penal dictó la sentencia a favor del creador de contenido, determinando que los hechos denunciados no constituyen delito: “Absolver de toda pena y responsabilidad por atipicidad de la conducta a Diego Esteban Hernández Bravo de la comisión de 15 delitos de difamación que en perjuicio de Mauricio Hoffman Rodríguez y María José Ulate Rojas”.

Además, el tribunal indicó que la acción civil resarcitoria se declara sin lugar y “se resuelve este asunto sin especial condena en costas personales ni procesales generadas en la presentación de la querella”.

De esta manera, Diego Bravo se exime del pago de las costas personales y procesales, debiendo cada actor asumir los costos de representación generados.

Esta sentencia fue votada por los jueces Jorge Tabash Forbes, Giovanni David Sánchez Méndez y José Alberto Gutiérrez González.

Lo que dijo Diego Bravo tras conocerse la sentencia

Al escuchar la sentencia que lo declaró absuelto, Bravo miró al cielo y respiró profundo, mientras permanecía solo en la sala, pues su abogado se encontraba en otra audiencia.

“Yo creo mucho en Dios, confío en Dios y lo que dije fue que sea lo que Dios quiera, punto y final. Entonces, simplemente... en un principio no entendía mucho porque no soy de estar metido en estos problemas, nunca me ha pasado con otra persona”, declaró.

Ante la consulta de La Nación sobre ese momento específico, relató: “No entendía lo que estaba pasando hasta como que ya respiré un poquito más y ya como que entendí que todo estaba bien. Así que nada, de momento feliz”.

Bravo afirmó que su único deseo ahora es descansar: “En este momento, solamente quiero llegar a mi casa, descansar, abrazar a mi gato, a mi familia y ya. Solamente estoy como intentando bajar los nervios, porque obviamente era una situación bastante tensa”.

Por parte de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, ninguno de los dos deseó brindar declaraciones.

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