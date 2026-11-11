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Así justificó el Tribunal la absolución de Diego Bravo en el juicio en que enfrentó a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El juicio en su contra, por presuntos delitos de difamación, finalizó este miércoles 11 de noviembre

11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce.
Diego Bravo tras la lectura de la sentencia. El Tribunal Penal lo absolvió de toda responsabilidad. Lilly Arce

Valeria Yuliana Arce Orozco y Fiorella Montoya