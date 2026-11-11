Así justificó el Tribunal la absolución de Diego Bravo en el juicio en que enfrentó a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El juicio que enfrenta a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el influencer Diego Bravo llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre con la absolución del influencer por presuntos delitos contra el honor.

“El tribunal, al hacer un ejercicio valorativo de todos y cada uno de los elementos de prueba, determina que, a pesar de que los hechos y la prueba fueron debidamente admitidos y valorados, el contenido del mensaje emitido en todos y cada uno de esos videos no reviste de los suficientes elementos para poder cumplir con el primer análisis de la teoría del delito”, explicaron los jueces.

Mauricio Hoffmann y María José Ulate demandaron al creador de contenido por 15 presuntos delitos contra el honor. (Lilly Arce/La Nación)

Al desglosar el razonamiento legal, la autoridad judicial subrayó que no basta con presentar reclamos o inconformidades para establecer el delito.

“Al desglosar el razonamiento legal, la autoridad judicial subrayó que no basta con presentar reclamos o inconformidades, sino que los hechos denunciados deben encajar con exactitud técnica en una figura penal”, agregaron durante la lectura de la sentencia.

De esta manera, Diego Bravo se exime del pago de las costas personales y procesales, debiendo cada actor asumir los costos de representación generados.