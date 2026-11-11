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Lo que dijo Diego Bravo al quedar absuelto en el juicio que lo enfrentó con Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El creador de contenido fue absuelto de la demanda por supuestos delitos contra el honor, interpuesta por la maquillista y el presentador

11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce.
Diego Bravo se mostró tranquilo y feliz por el resultado. Lilly Arce
Fiorella Montoya