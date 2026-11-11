Lo que dijo Diego Bravo al quedar absuelto en el juicio que lo enfrentó con Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El reconocido creador de contenido Diego Bravo celebró salir absuelto de la demanda interpuesta por la maquillista Majo Ulate y el presentador Mauricio Hoffmann por supuestos delitos contra el honor.
Al escuchar la sentencia que lo declaró absuelto, miró al cielo y respiró profundo, mientras permanecía solo en la sala, pues su abogado se encontraba en otra audiencia.
“Yo creo mucho en Dios, confío en Dios y lo que dije fue que sea lo que Dios quiera, punto y final. Entonces, simplemente... en un principio no entendía mucho porque no soy de estar metido en estos problemas, nunca me ha pasado con otra persona”, declaró.
Ante la consulta de La Nación sobre ese momento específico, relató: “No entendía lo que estaba pasando hasta como que ya respiré un poquito más y ya como que entendí que todo estaba bien. Así que nada, de momento feliz”.
Bravo afirmó que su único deseo ahora es descansar: “En este momento, solamente quiero llegar a mi casa, descansar, abrazar a mi gato, a mi familia y ya. Solamente estoy como intentando bajar los nervios, porque obviamente era una situación bastante tensa”.
Por parte de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, ninguno de los dos deseó brindar declaraciones.