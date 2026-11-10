Majo Ulate y Diego Bravo ‘se vieron a los ojos’ y Mauricio Hoffmann pidió respeto: así fue la última audiencia del juicio oral

El juicio que enfrentan Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el influencer Diego Bravo entró este martes 10 de noviembre en una de sus etapas decisivas, con la presentación de las conclusiones de los abogados de ambas partes y las intervenciones finales de los demandantes ante el tribunal.

El proceso contempla 15 señalamientos de difamación: siete relacionados con Mauricio Hoffmann y ocho con María José Ulate. La discusión giró en torno a las publicaciones y videos que dieron origen a la disputa judicial, así como a la valoración del material probatorio presentado durante el juicio.

La defensa de Diego Bravo cuestionó las pruebas

Durante su intervención, el abogado Randall Céspedes, representante legal de Diego Bravo, defendió el estilo de comunicación que utiliza el creador en sus contenidos y cuestionó que las expresiones empleadas en sus videos puedan considerarse difamatorias.

El defensor planteó que no se debe condenar un estilo. Céspedes también cuestionó aspectos relacionados con el material audiovisual incorporado al proceso. Entre sus argumentos señaló diferencias entre los 22 videos mencionados en el acta notarial y los 11 aportados al juicio, así como discrepancias en las fechas de los archivos.

La defensa sostuvo que esos elementos debían ser considerados por el tribunal al valorar las pruebas y solicitó la absolución de su representado.

Diego Bravo junto a su abogado Randall Céspedes. (Rafael Pacheco )

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann rindieron su última declaración

Una vez concluidas las intervenciones de los abogados, Majo Ulate tomó la palabra. La maquillista explicó que decidió acudir a la justicia porque considera que su honor fue afectado y porque no estaba dispuesta a normalizar lo que describió como violencia recibida mediante los videos publicados en redes sociales.

Uno de los señalamientos más contundentes de su intervención llegó cuando explicó que, para ella, el proceso no gira alrededor de un apodo.

“Yo no estoy aquí por un apodo; yo estoy aquí por un año completo de violencia, de una violencia que todavía hoy se sigue generando y de la cual soy víctima”, afirmó.

Según dijo, nunca se ha sentido vulnerada por las notas periodísticas de otros medios, pues considera que los comunicadores conocen la importancia de corroborar la información con todas las partes.

“Por eso estoy segura de que la intención nunca fue informar, y Diego lo sabe”, expresó viéndolo a los ojos.

Ulate cerró su intervención con una petición al tribunal para que se haga justicia y se deje de normalizar la violencia en redes sociales, particularmente contra las mujeres.

Mauricio Hoffmann habló de respeto durante su mensaje al tribunal. (Rafael Pacheco )

Por su parte, Mauricio Hoffmann aseguró que se sumaba a las palabras de su pareja y que ambos estaban en el proceso para pedir respeto.

El presentador también se refirió a la responsabilidad que existe al comunicar y a la necesidad de tener cuidado con la manera en que se dicen las cosas.

Además, cuestionó el argumento de que no se debe condenar un estilo de comunicación. Para explicar su posición, comparó esa idea con permitir que un niño se comporte de manera grosera o agresiva con otras personas sin que exista ninguna consecuencia.

Hoffmann también llevó su intervención al terreno familiar y habló de su hija, al explicar la importancia que tiene para él inculcar valores y respeto.

“Tengo una hija maravillosa a quien quiero cuidar y proteger y respetar hasta el último momento, y por eso estamos aquí, pidiendo ese respeto”, expresó.

¿Cuándo se conocerá la resolución del juicio contra Diego Bravo?

La resolución del proceso se dará a conocer este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 9 a. m., cuando se espera que el tribunal comunique su decisión final y le ponga fin al proceso.