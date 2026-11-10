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Majo Ulate y Diego Bravo ‘se vieron a los ojos’ y Mauricio Hoffmann pidió respeto: así fue la última audiencia del juicio oral

Los demandantes exigieron justicia frente a 15 señalamientos de presunta difamación, mientras la defensa del creador de contenido solicitó su absolutoria

Juicio Mauricio Hoffmann, Majo Ulate, Diego Bravo
Juicio Mauricio Hoffmann, Majo Ulate, Diego Bravo Rafael pacheco
Fiorella Montoya