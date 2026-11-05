Abogado solicita ‘pena máxima’ para Diego Bravo en juicio de Hoffmann y Ulate: ‘Nada justifica el actuar’

Este jueves 5 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de conclusiones en el juicio que enfrenta a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo por presuntos delitos contra el honor, en donde solicitaron “pena máxima” para el creador de contenido.

Al inicio de la audiencia, el tribunal dio a conocer que solo se sesionaría durante la mañana, por lo que no se podrían escuchar los alegatos finales de ambas partes. Incluso, durante el desarrollo, el creador de contenido realizó su testimonio, contestando preguntas de su abogado, Randall Cespedes.

Posteriormente, inició el periodo de conclusiones por parte de Rafael Rodríguez, abogado de Ulate y Hoffmann, quien expresó su deseo de que las conclusiones de las partes se llevaran a cabo en un mismo día, situación que el tribunal negó debido al aprovechamiento del tiempo y el cuidado de los recursos públicos.

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