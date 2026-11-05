Abogado solicita ‘pena máxima’ para Diego Bravo en juicio de Hoffmann y Ulate: ‘Nada justifica el actuar’

Al inicio de la audiencia, el tribunal dio a conocer que solo se sesionaría durante la mañana, por lo que no se podrían escuchar los alegatos finales de ambas partes. Incluso, durante el desarrollo, el creador de contenido realizó su testimonio, contestando preguntas de su abogado, Randall Cespedes.
Posteriormente, inició el periodo de conclusiones por parte de Rafael Rodríguez, abogado de Ulate y Hoffmann, quien expresó su deseo de que las conclusiones de las partes se llevaran a cabo en un mismo día, situación que el tribunal negó debido al aprovechamiento del tiempo y el cuidado de los recursos públicos.
En una intervención de más de una hora, el abogado habló sobre la libertad de expresión, la condición de figura pública, enumeró ejemplos de los supuestos delitos de difamación que cometió Bravo y dio a conocer lo que solicitan los querellantes.
“La cuestión no consiste solamente en determinar si Mauricio y María José se sintieron ofendidos. Aquí lo fundamental es establecer si las manifestaciones eran objetivamente idóneas para afectar la honra y la reputación de ellos. Eso es lo que tenemos que valorar”, dio a conocer Rodríguez en su intervención.
Además, afirmó que “el análisis penal debe recaer sobre el mensaje efectivamente transmitido y no sobre palabras artificialmente separadas. No veamos solamente el término de ‘picaflor’, no veamos el término de ‘añeja’, no veamos el término de ‘usurpadora’: veamos el contexto completo de por qué se usaron estas manifestaciones... Nada, nada justifica el actuar del demandado”, señaló.
Solicitud de pena máxima
De acuerdo con la intervención del abogado, solicitan pena máxima por los supuestos siete delitos de difamación en perjuicio de Mauricio Hoffmann y ocho presuntos delitos de difamación en perjuicio de Majo Ulate.
“Le vamos a pedir al tribunal que imponga la sanción que establece el artículo 146 del Código Penal y dice: “Será reprimido con 20 a 60 días multa el que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar la reputación... y solicitarle al tribunal que se imponga la pena máxima por cada uno de los hechos aquí acreditados”, afirmó.
Con respecto a la pena, el abogado señaló: “Solicitamos que por los delitos se le imponga la pena máxima: en este caso corresponden a los 60 días multa, que en concurso material aplicaría el triple de la mayor, que nos daría una pena a imponer de 180 días multa y, además de eso, las costas de la querella”, señaló.
Su intervención finalizó diciendo que “la libertad de expresión permite hablar de los demás, pero no concede el derecho de deshonrarlos”.