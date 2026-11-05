Esto anunció el tribunal al inicio de la audiencia del juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo

La audiencia de este jueves 5 de noviembre en el juicio que enfrenta a María José Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo por presunta difamación comenzó con un atraso y tendrá una jornada más corta de lo que inicialmente se había previsto.

Al inicio de la sesión, a las 9:15 a. m., el Tribunal explicó que sus integrantes pertenecen a secciones distintas, por lo que fue necesario coordinar sus agendas para realizar la audiencia.

Por ejemplo, uno de los jueces tiene otro juicio programado para la tarde y otro debe atender un proceso de crimen organizado. Por esa razón, los integrantes del Tribunal aclararon que la sesión se desarrollará únicamente durante la mañana y no a lo largo de todo el día, como se había indicado en la audiencia pasada.

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