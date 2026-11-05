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‘Diego Bravo es un personaje’: Conozca todo lo que dijo el influencer durante el juicio que lo enfrenta a Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

En la comparecencia, el creador de contenido negó haber solicitado datos sobre los querellantes a sus seguidores

23/10/2026, San José, Segundo circuito judicial de San José, juicio de Mauricio Hoffman y María José Ulate contra Diego Barvo.
Diego Bravo dio a conocer que el "personaje" maneja un vocabulario totalmente distinto al que maneja en su vida normal. Jose Cordero
Fiorella Montoya

Este 5 de noviembre, durante el juicio por la querella interpuesta en contra de Diego Bravo por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, el influencer se acogió a su derecho de responder únicamente a las preguntas de su abogado Randall Céspedes.

Entre sus principales respuestas, el creador de contenido dio a conocer que “Diego Bravo” es un personaje que se dedicó de lleno al contenido de farándula en el 2019 y que esa presentación no se parece a Diego Hernández Bravo como persona.

Además, afirmó que nunca solicitó información de los querellantes a las personas que lo siguen.