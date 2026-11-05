‘Diego Bravo es un personaje’: Conozca todo lo que dijo el influencer durante el juicio que lo enfrenta a Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

Este 5 de noviembre, durante el juicio por la querella interpuesta en contra de Diego Bravo por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, el influencer se acogió a su derecho de responder únicamente a las preguntas de su abogado Randall Céspedes.

Entre sus principales respuestas, el creador de contenido dio a conocer que “Diego Bravo” es un personaje que se dedicó de lleno al contenido de farándula en el 2019 y que esa presentación no se parece a Diego Hernández Bravo como persona.

Además, afirmó que nunca solicitó información de los querellantes a las personas que lo siguen.

Esto fue parte del testimonio de Bravo ante las consultas de su abogado:

—¿Quién es Diego Bravo?

Diego Bravo es un personaje creado por mi persona, dedicado al tema de farándula, espectáculos y chismes. Abarca temas de interés público o nacional que involucran únicamente a personas relacionadas con la farándula. El personaje utiliza un vocabulario de la jerga costarricense y se comunica como lo haría un grupo de amigos en una reunión, en un bar, etcétera.

—¿Quién es Diego Hernández Bravo?

El personaje es diferente a como es mi persona. Soy buen estudiante, trabajador y comunicador. El vocabulario que utilizo yo es diferente al que uso en mis días. No tiene nada que ver.

—¿Cómo nace una noticia farandulera o un chisme en ese ambiente?

Los temas como chismes o rumores comienzan en redes sociales, por una persona desconocida para mí o porque algún medio publicó una fotografía o un chisme. Lo que el personaje de Diego Bravo hace es darle seguimiento a esa información. Hay muchas páginas que se dedican a esto. Cuando a Diego Bravo le llega esa información, recopila y hace un resumen con todo lo que ya hay en medios de comunicación y toma en cuenta lo que las personas en redes opinan o comentan.

“Yo, o el personaje, básicamente vive de la información que la misma gente provee. Tengo correos electrónicos y cuentas de redes sociales donde todos los días me envían información y fotografías relacionadas con algún tipo de tema de interés público. Es información que recibo”.

Diego Bravo dio a conocer su posición ante las preguntas de su abogado. (Jose Cordero)

—¿Usted solicitó de alguna forma que le hicieran llegar informaciones de don Mauricio y María José?

Nunca he solicitado ningún tipo de información.

—¿Usted vio los videos? Al margen de si esas imágenes salieron o no, ¿tiene conocimiento de qué persona estuvo ahí al pendiente de tomarle fotografías a Mauricio y Majo para publicarlas?

No tengo la mínima idea. La gente en la calle o en redes sociales puede que vea cosas o quiera comentar algo, pero es una cuestión muy de la gente. Yo no les digo que hagan esto. No hay nada así.

—Cuando sale una noticia farandulera de figuras públicas, ¿existe alguna forma de confirmar la información con alguien que esté involucrado?

Sí, se puede corroborar con alguna persona que esté dispuesta a declarar o se busca la información en otros medios de comunicación que ya han hablado de esos temas.

—¿Cuándo nació el personaje de Diego Bravo?

El personaje nació en el 2016 o 2017, aproximadamente. Sin embargo, Diego Bravo como tal nació en el 2019.

—¿Usted bautizó a María José Ulate como añeja?

No. Incluso, en mi conocimiento, siempre he visto que mucho antes ya la llamaban con el apodo de añeja.

—¿Es común que las personas sean conocidas por algún apodo?

Es muy normal. Si hablo de mi experiencia, es supernormal que haya personas que me pongan apodos. A mí a veces me dicen “el rosadito” o “playo”. Es normal que pongan apodos o sobrenombres y que medios o páginas los utilicen. Es una cosa a la que todos, como figuras públicas, estamos expuestos.