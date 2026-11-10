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Abogado de Diego Bravo cuestionó daño moral por supuesto apodo a Majo Ulate y le pide esto al tribunal

El defensor del influencer dio a conocer sus alegatos finales en el juicio

23/10/2026, San José, Segundo circuito judicial de San José, juicio de Mauricio Hoffman y María José Ulate contra Diego Barvo.
Diego Bravo escuchó los argumentos de su abogado en su favor. Jose Cordero
Fiorella Montoya