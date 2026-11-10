Abogado de Diego Bravo cuestionó daño moral por supuesto apodo a Majo Ulate y le pide esto al tribunal

El abogado de Diego Bravo, Randall Céspedes, dio a conocer sus alegatos finales en el juicio que enfrenta su representado tras una demanda de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann por presuntos delitos de difamación.

Cuando llegó el momento de hablar sobre la parte civil, el abogado abordó el tema del daño moral relacionado con el apodo de la “añeja”.

“María José decía que más bien ese tema del apodo se lo tomaba como palabras más, palabras menos, como de buena forma... que bromeaban, que vacilaban con eso. Entonces, ¿de dónde el daño moral? Y de hecho me parece exagerado venir a pedir ¢5 millones cada uno por una situación como la que se ha expuesto”, explicó.

Además, explicó que, en cuanto al “tema farandulero”, todos los días las figuras públicas están expuestas a esas situaciones.

“Por eso yo le preguntaba a don Diego cuando lo interrogué si eso generaba un riesgo; por supuesto que genera un riesgo. Y la gente opina y, como puede haber muchas opiniones favorables, hay muchas opiniones desfavorables”, afirmó.

Mauricio Hoffmann, Majo Ulate y sus abogados escucharon intervención del abogado defensor. (Rafael Pacheco Granados)

Basado en esos y otros argumentos, el abogado dio a conocer cuáles son los pedidos de su defensa.

“Reiterando la solicitud para que mi representado sea absuelto de los cargos por los cuales fue querellado, y también se declare sin lugar la acción civil que fue incorporada en su contra de parte de ambos actores civiles, y también se les condene en costas de acuerdo a la cuantía que dieron a su acción civil. Básicamente, esa es la petición de la defensa”, finalizó.

El juicio continuará con los alegatos de contraparte de los abogados de Ulate y Hoffmann a la espera de la resolución del tribunal.