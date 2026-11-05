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Juicio contra Diego Bravo: la millonaria cifra que exigen Majo Ulate y Mauricio Hoffmann por daño moral

Durante las conclusiones, la representación legal de la pareja solicitó pena máxima e indemnización millonaria por presuntos delitos contra el honor y daño moral

Juicio Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo 5 de noviembre, audiencia de conclusiones. Abogado Jason Garro
El abogado Jason Garro dio a conocer sus conclusiones. Fiorella Montoya
Fiorella Montoya

El juicio que enfrenta a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann en contra de Diego Bravo por supuestos delitos contra el honor entró en fase de conclusiones, donde el tribunal escuchó durante la mañana de este jueves 5 de noviembre a la representación legal de la pareja.

El abogado Rafael Rodríguez fue el primero en dar a conocer sus posiciones desde la parte penal, donde solicitó pena máxima para el influencer.

Sin embargo, también tuvo espacio para la palabra Jason Garro, litigante encargado de los intereses civiles (la acción civil resarcitoria) de Ulate y Hoffmann. Él es quien lleva todo lo relacionado con el daño moral y la cuantificación económica de la demanda contra Diego Bravo.