Juicio contra Diego Bravo: la millonaria cifra que exigen Majo Ulate y Mauricio Hoffmann por daño moral

El juicio que enfrenta a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann en contra de Diego Bravo por supuestos delitos contra el honor entró en fase de conclusiones, donde el tribunal escuchó durante la mañana de este jueves 5 de noviembre a la representación legal de la pareja.
El abogado Rafael Rodríguez fue el primero en dar a conocer sus posiciones desde la parte penal, donde solicitó pena máxima para el influencer.
Sin embargo, también tuvo espacio para la palabra Jason Garro, litigante encargado de los intereses civiles (la acción civil resarcitoria) de Ulate y Hoffmann. Él es quien lleva todo lo relacionado con el daño moral y la cuantificación económica de la demanda contra Diego Bravo.
En su intervención destacó que su representación ha tenido una exposición injusta y sostuvo que la libertad de expresión, la cobertura de farándula o el hecho de que sus clientes sean figuras públicas no justifican el insulto, el uso de apodos denigrantes ni la creación de burlas bajo la excusa de dar “seguimiento” a noticias de otros medios.
“El chisme de farándula no justifica la impunidad ni la destrucción de la honra de las personas”, afirmó en su intervención.
Además, afirmó que hubo supuestas contradicciones en el testigo de la defensa respecto a la revisión de los enlaces y la prueba digital.
¿Cuál fue el monto que solicitó el abogado?
El abogado es el encargado de la parte económica del caso.
“Con base en los elementos probatorios y con base en el fundamento de la normativa, jurisprudencia, doctrinas que nos hablan y vienen a decir de la existencia del daño y la necesidad de reparación, es que solicita que cada una de las pretensiones de la acción civil resarcitoria sean acogidas por este honorable tribunal y se condene a don Diego Esteban Hernández Bravo al pago de una suma total de ¢10 millones por este daño moral ocasionado”, dijo.
Ese dinero estaría distribuido en ¢5 millones para Majo Ulate y ¢5 millones para Mauricio Hoffmann, además de los intereses y las costas procesales de cada uno.