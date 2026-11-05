Diego Bravo defendió ‘su personaje’ y abogados de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann pidieron condena en juicio contra el influencer

El juicio por presunta difamación que enfrenta el influencer Diego Bravo tras la demanda de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann tuvo este jueves 5 de noviembre una jornada decisiva, durante la cual el creador de contenido rindió testimonio y las representaciones legales de los querellantes expusieron sus conclusiones ante el tribunal.

Durante su declaración, Bravo se acogió a su derecho de responder únicamente las preguntas de su abogado, Randall Céspedes. En su intervención, explicó que el personaje que utiliza en redes sociales es distinto a su personalidad y defendió la manera en que obtiene y comparte información de farándula.

“Diego Bravo es un personaje creado por mi persona, dedicado al tema de farándula, espectáculos y chismes. Abarca temas de interés público o nacional que involucran únicamente a personas relacionadas con la farándula”, manifestó.

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