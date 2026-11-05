AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Diego Bravo defendió ‘su personaje’ y abogados de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann pidieron condena en juicio contra el influencer

Este jueves 5 de noviembre dio inicio la fase de conclusiones del juicio, en la que los abogados de la pareja solicitaron ‘máxima pena’ para el imputado

Diego Bravo, creador de contenido digital, afrontó este jueves una jornada decisiva en el Tribunal por presunta difamación, tras las querellas interpuestas por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann.
Diego Bravo, creador de contenido digital, afrontó este jueves una jornada decisiva en el Tribunal por presunta difamación, tras las querellas interpuestas por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann. Fiorella Montoya
Fiorella Montoya

El juicio por presunta difamación que enfrenta el influencer Diego Bravo tras la demanda de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann tuvo este jueves 5 de noviembre una jornada decisiva, durante la cual el creador de contenido rindió testimonio y las representaciones legales de los querellantes expusieron sus conclusiones ante el tribunal.

Durante su declaración, Bravo se acogió a su derecho de responder únicamente las preguntas de su abogado, Randall Céspedes. En su intervención, explicó que el personaje que utiliza en redes sociales es distinto a su personalidad y defendió la manera en que obtiene y comparte información de farándula.

“Diego Bravo es un personaje creado por mi persona, dedicado al tema de farándula, espectáculos y chismes. Abarca temas de interés público o nacional que involucran únicamente a personas relacionadas con la farándula”, manifestó.