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¿Por qué el abogado de Diego Bravo no tuvo intervención durante el juicio que enfrenta al influencer contra Majo Ulate y Mauricio Hoffmann?

En la audiencia de conclusiones de este jueves 5 de noviembre, el tribunal solo escuchó a los dos abogados de la pareja

Juicio Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate
Randall Céspedes, abogado de Diego Bravo, se recuperó para la audiencia luego de un quebranto de salud. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya

El abogado Randall Céspedes, representante legal de Diego Bravo, no tuvo intervención durante la audiencia de este jueves 5 de noviembre en el juicio por presunta difamación que el creador de contenido habría cometido en perjuicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann.

La razón estuvo relacionada con el tiempo disponible para desarrollar la sesión. Al inicio de la audiencia, a las 9:15 a. m., el Tribunal informó que únicamente podría sesionar durante la mañana, debido a compromisos judiciales de sus integrantes en otros procesos.

Por ejemplo, uno de los jueces tenía programado otro juicio para la tarde y otro debía atender un caso de crimen organizado. Por esa razón, los jueces explicaron que la audiencia debía concluir al mediodía.