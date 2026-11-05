¿Por qué el abogado de Diego Bravo no tuvo intervención durante el juicio que enfrenta al influencer contra Majo Ulate y Mauricio Hoffmann?

El abogado Randall Céspedes, representante legal de Diego Bravo, no tuvo intervención durante la audiencia de este jueves 5 de noviembre en el juicio por presunta difamación que el creador de contenido habría cometido en perjuicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann.

La razón estuvo relacionada con el tiempo disponible para desarrollar la sesión. Al inicio de la audiencia, a las 9:15 a. m., el Tribunal informó que únicamente podría sesionar durante la mañana, debido a compromisos judiciales de sus integrantes en otros procesos.

Por ejemplo, uno de los jueces tenía programado otro juicio para la tarde y otro debía atender un caso de crimen organizado. Por esa razón, los jueces explicaron que la audiencia debía concluir al mediodía.

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