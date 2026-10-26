Sorpresivo cambio en el juicio de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate contra Diego Bravo: esto pondría en jaque el proceso

El juicio que entablaronMauricio Hoffmann y Majo Ulatecontra el creador de contenido Diego Bravo podría sufrir un importante cambio debido a la enfermedad que presentó el abogado del acusado y que lo llevará al quirófano pronto.
El fin de semana, Randall Céspedes, quien representa a Bravo en el juicio, comunicó que presentó una infección de amígdalas palatinas y que, pese a su situación de salud, asistió a la audiencia del 23 de octubre. Sin embargo, asistió al hospital para una revisión médica y los especialistas decidieron internarlo para programar una cirugía de extirpación de amígdalas.
La recomendación médica hasta la operación es que Céspedes repose la voz, por lo tanto, el mismo abogado aseguró que “se limitará” su participación en el juicio, sin dar más detalles. La próxima cita en el tribunal está programada para el 5 de noviembre, donde las partes presentarán sus alegatos finales.
Ante esta situación, el licenciado Rafael Ángel Rodríguez, abodado de Hoffmann y Ulate, respondió con un comunicado alegando que si la incapacidad se extiende por más de 10 días(que es el plazo legal) y no es posible continuar con el juicio, corresponderá dejar sin efecto lo actuado y señalar uno nuevo, lo que significa que todo lo que se ha presentado como pruebas y testimonios ya no serviría y se deberá realizar un nuevo juicio.
“Comprendemos la situación de salud comunicada por el colega y le deseamos pronta recuperación”, reza la información publicada por Rodríguez. Además, indica que esperan que se aporten las incapacidades médicas correspondientes.
“La voluntad de mis representados siempre ha sido que el querellado asuma su responsabilidad mediantelas disculpas públicas requeridaso, en su defecto, que sean las autoridades judiciales quienes determinen lo correspondiente, a partir de la prueba que se desarrolle en juicio”, finalizó el abogado.