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Sorpresivo cambio en el juicio de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate contra Diego Bravo: esto pondría en jaque el proceso

La pareja demandó al creador de contenido por presuntos delitos contra el honor, entre ellos difamación e injurias

Juicio Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate
Randall Céspedes es el abogado que representa a Diego Bravo en el juicio que entablaron en su contra Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. Rafael Pacheco Granados

Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya

El juicio que entablaron Mauricio Hoffmann y Majo Ulate contra el creador de contenido Diego Bravo podría sufrir un importante cambio debido a la enfermedad que presentó el abogado del acusado y que lo llevará al quirófano pronto.

El fin de semana, Randall Céspedes, quien representa a Bravo en el juicio, comunicó que presentó una infección de amígdalas palatinas y que, pese a su situación de salud, asistió a la audiencia del 23 de octubre. Sin embargo, asistió al hospital para una revisión médica y los especialistas decidieron internarlo para programar una cirugía de extirpación de amígdalas.

La recomendación médica hasta la operación es que Céspedes repose la voz, por lo tanto, el mismo abogado aseguró que “se limitará” su participación en el juicio, sin dar más detalles. La próxima cita en el tribunal está programada para el 5 de noviembre, donde las partes presentarán sus alegatos finales.