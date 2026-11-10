Abogado defensor de Diego Bravo cuestiona en juicio prueba técnica presentada por Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

El juicio por presunta difamación que enfrenta el influencer Diego Bravo tras la demanda de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann continúa este martes 10 de noviembre en los tribunales de Goicoechea.

En esta ocasión, le correspondió al abogado defensor de Bravo, Randall Céspedes, dar a conocer sus conclusiones; incluso utilizó de apoyo visual un proyector para presentar su principal argumento en el debate.

“La prueba base que aporta la parte querellante son unos videos con los que mi representado supuestamente habría cometido delitos; sin embargo, hay un tema fundamental que tiene que ver con la integridad y la identidad de la prueba... Esta es el acta notarial que ha servido como prueba”, señaló el abogado sobre el acta notarial de Sharon González Rojas, quien consigna que, a solicitud de María José y de Mauricio Hoffmann, procedió a ingresar a varias redes sociales y respaldar el contenido.

Sobre esa situación, el abogado Céspedes afirmó que durante la fase de consultas le preguntó tanto a Ulate como a Hoffmann si conocían a Sharon González Rojas y ambos contestaron que no.

“Despierta una duda muy válida: ¿cómo es que una notaria afirma realizar una diligencia a solicitud de personas que ni siquiera la conocen?”, explicó.

El abogado Randall Céspedes hace sus alegatos finales en juicio contra Diego Bravo. (Rafael Pacheco Granados)

Además, entre sus otros argumentos, el abogado señaló supuestas inconsistencias en la prueba presentada.

“En el acta constan 22 supuestos sitios, pero el problema de fondo surge casi al final del documento. Cuando se presentó la querella, se indicó textualmente: ’22 folios y un DVD de prueba’. Aquí el DVD nunca fue reproducido”, dijo.

Además, se apoyó en el testimonio de su testigo y en el enlace del acta notarial donde supuestamente estaban respaldados los videos; sin embargo, al igual que su testigo, afirmó que “no se encontraba nada” y lo demostró al ingresar al enlace desde el acta notarial.

“Cuando Diego me contrató para ejercer su defensa y obtuvimos acceso al expediente, lo primero que hicimos —y que también intentó hacer el perito Christopher— fue ingresar al enlace donde supuestamente estaba almacenada la prueba: no había absolutamente nada”, dijo.

Y añadió: “Al posicionar el cursor sobre el enlace azul, el hipervínculo no redirige a ningún archivo ni permite acceder al contenido. Entonces, ¿qué fue lo que realmente respaldó la notaria y en dónde quedó guardado?”, cuestionó.

Finalmente, en su argumento más contundente, señaló:

“La notaria certificó que su diligencia concluyó y fue firmada el 17 de agosto de 2022. Si la descarga se realizó ese día, lo lógico es que los archivos tengan como fecha de creación el 17 de agosto de 2022. Sin embargo, al revisar la llave maya aportada, encontramos dos irregularidades insalvables: no coinciden las cantidades, pues en lugar de los 22 respaldos prometidos únicamente constan 11 archivos, y la fecha de creación que registran es del 25 de octubre de 2022”.

También, antes de continuar con sus alegatos, dijo: “Existen motivos de sobra para sembrar una duda razonable insuperable sobre la legalidad y autenticidad de esta prueba”.

El debate continúa con los alegatos del abogado Céspedes.