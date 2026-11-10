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Abogado defensor de Diego Bravo cuestiona en juicio prueba técnica presentada por Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

La audiencia se desarrolla este martes 10 de noviembre con los alegatos finales

Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo
Juicio oral finalizaría este martes. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya