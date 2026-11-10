Majo Ulate rompió el silencio frente al tribunal y confrontó a Diego Bravo en juicio: esto dijo

Durante la última etapa del proceso judicial que enfrenta a Majo Ulate y Mauricio Hoffman contra el influencer Diego Bravo por presuntos delitos de difamación, este martes 10 de noviembre la maquillista tomó la palabra y aseguró que su decisión de llevar el caso ante la justicia responde a que considera que su honor fue afectado por las publicaciones de Bravo.

“Yo la verdad es que estoy acá porque considero que mi honor se ha visto afectado, y porque consideré también que no había que normalizar toda la violencia que yo estaba recibiendo de los videos”, manifestó.

Ulate también cuestionó que se justifiquen los ataques contra las figuras públicas bajo el argumento de que, por su exposición, deben aceptar las críticas y los comentarios que reciben.

“Yo no estoy aquí como figura pública, yo estoy como ser humano haciendo uso de mis derechos”, expresó.

Ulate explicó que no quiso responder a los videos ni a las ofensas mediante publicaciones en redes sociales, sino que prefirió acudir a las instancias que consideró adecuadas.

“Detrás de una publicación en una red social de una figura pública hay sentimientos, hay familia, hay contexto que no se puede dejar de lado. Yo no estoy aquí por un apodo; yo estoy aquí por un año completo de violencia, de una violencia que todavía hoy se sigue generando y de la cual soy víctima”, afirmó.

La presentadora también hizo una distinción entre la cobertura periodística que ha recibido a lo largo de su carrera y las publicaciones que, según su criterio, motivaron el proceso judicial.

Diego Bravo escuchó los alegatos de todas las partes. (Rafael Pacheco Granados)

Ulate señaló que los periodistas presentes en la sala han informado sobre su vida personal y profesional, pero aseguró que nunca se sintió vulnerada por sus publicaciones, pues considera que conocen los principios básicos de la comunicación y la importancia de corroborar la información con todas las partes.

“Por eso estoy segura de que la intención nunca fue informar, y Diego lo sabe”, manifestó viendo directamente a los ojos de Bravo.

Finalmente, Ulate afirmó que las publicaciones tenían como propósito perjudicarla y pidió al tribunal que se haga justicia.

“Y por eso yo estoy aquí pidiéndoles a ustedes justicia y pidiendo que se deje de normalizar la violencia en redes sociales y la violencia hacia las mujeres”, concluyó.

El juicio enfrenta a Ulate y Hoffmann con Bravo por 15 señalamientos de difamación: siete relacionados con Mauricio Hoffmann y ocho con María José Ulate. Tras las conclusiones de las partes, el proceso queda a la espera de la resolución del tribunal.