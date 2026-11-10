AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Majo Ulate rompió el silencio frente al tribunal y confrontó a Diego Bravo en juicio: esto dijo

La maquillista tuvo la oportunidad de tomar la palabra y, viendo a los ojos al influencer, dio a conocer que ‘su honor se ha visto afectado’

Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo
Majo Ulate aseguró que se ha sentido violentada por videos de Diego Bravo. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya