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Mauricio Hoffmann llevó el tema de la paternidad a sus conclusiones en juicio contra Diego Bravo: esto dijo

El presentador dio a conocer sus argumentos para que se sentencie al influencer

Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo
Mauricio Hoffmann tuvo la última palabra en el juicio contra Diego Bravo. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya