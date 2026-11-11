Mauricio Hoffmann llevó el tema de la paternidad a sus conclusiones en juicio contra Diego Bravo: esto dijo

Mauricio Hoffmann también se pronunció durante la etapa de conclusiones del juicio que enfrenta junto a Majo Ulate contra el influenciador Diego Bravo. El presentador respaldó el reclamo de su pareja, quien minutos antes aseguró que acudió a la justicia porque considera que su honor fue afectado y que no se debe normalizar la violencia en redes sociales.

Hoffmann aprovechó su intervención para insistir en que ser una figura pública no significa “tener que soportar faltas de respeto”.

“Estamos aquí para pedir respeto más allá de cualquier cosa. Estamos aquí como seres humanos, como personas. No podemos normalizar que por ser figuras públicas creen que podemos aguantar o recibir; al final somos seres humanos y merecemos respeto”, expresó.

El presentador también se refirió a la responsabilidad que, desde su perspectiva, existe al comunicar y a la manera en que deben expresarse las personas.

“Con el tema de la comunicación, hay todo un deber, hay una manera de comunicar y de decir las cosas, y es por eso que estamos hoy aquí ante ustedes, ante la justicia, y sabemos que podrán valorar la prueba que hemos presentado”, manifestó.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate escucharon los alegatos finales de sus abogados y el representante de Diego Bravo. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los momentos más personales de su intervención llegó cuando habló sobre la importancia de los valores y la educación de los hijos.

Hoffmann cuestionó el argumento de que no se debe condenar un estilo de comunicación.

“Eso es como decirle a una persona, a un niño, que tenga un carácter de peleador, soez, grosero; que no importa, que vaya por la vida hablándole así a las personas y que eso no va a tener ninguna consecuencia”, afirmó.

Asimismo, expuso su postura de padre y la responsabilidad de predicar con el ejemplo.

“Creo que nosotros, los que somos papás, trabajamos mucho por inculcarle valores a nuestros hijos. Tengo una hija maravillosa a quien quiero cuidar y proteger y respetar hasta el último momento, y por eso estamos aquí, pidiendo ese respeto”, afirmó.

El presentador concluyó su intervención agradeciendo al tribunal y expresando su confianza en la justicia.

El proceso finalizará este miércoles 10 de noviembre a las 9 a. m.