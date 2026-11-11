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¿Majo Ulate y Mauricio Hoffmann apelarán la absolutoria de Diego Bravo? Esto dijo su abogado

El defensor de la pareja, Rafael Rodríguez, confirmó que el proceso todavía no ha terminado y esperarán la sentencia íntegra

11/11/2026. Juicio Diego Bravo con Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce.
Mauricio Hoffmann y Majo Ulate en reunión con sus abogados Rafael Rodríguez y Jason Garro. Lilly Arce
Fiorella Montoya