¿Majo Ulate y Mauricio Hoffmann apelarán la absolutoria de Diego Bravo? Esto dijo su abogado

El juicio entre Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo dejó una interrogante luego de que se conociera que el influencer fue absuelto de la demanda que presentó la pareja por presuntos delitos contra el honor: ¿apelarán la sentencia?

Aunque ni la maquillista ni el presentador dieron declaraciones, su abogado, Rafael Rodríguez, conversó con la prensa y aseguró que el proceso todavía no ha terminado.

El representante legal explicó que esperará a conocer la sentencia integral, que el Tribunal entregará el próximo miércoles 18 de noviembre, para así analizar los argumentos que llevaron a los jueces a absolver a Bravo. A partir de ese documento, valorarán si existen motivos para presentar una apelación.

Uno de los puntos que Rodríguez considera importante es revisar el razonamiento del Tribunal de “que no hubo intención de Diego Bravo de lesionar el honor de sus representados”.

“Vamos a esperar la sentencia integral para determinar ciertamente si ese es el fundamento que se tiene, porque si ese es el fundamento, lo que la norma y la jurisprudencia han establecido es que no se necesita ese animus injuriandi, que lo que se requiere es conocer que la persona establece con su actuar la posibilidad de vulnerar el honor”, dijo.

En otras palabras, el abogado considera que, para analizar este tipo de hechos, no necesariamente debe demostrarse que existió una intención expresa de ofender, sino que debe valorarse si las actuaciones tenían la posibilidad de afectar el honor de las personas involucradas.

Rodríguez también se refirió al argumento del tribunal sobre “la ausencia de dolo” por parte del creador de contenido.

“Eso es lo que dijo el tribunal, de que no tenía ese dolo. Nosotros no decimos que tenga ese dolo; es que lo que él dijo tenía la actitud de lesionar el honor, y eso es lo que se castiga y eso fue lo que nosotros denunciamos”, manifestó.

Diego Bravo escuchando la sentencia de su absolutoria. (Lilly Arce)

¿Cómo recibieron Majo Ulate y Mauricio Hoffmann la absolución?

Según explicó Rodríguez, ambos estaban conscientes de que existían dos posibles escenarios: una condena o una absolución.

“Ellos conocían que teníamos estas dos opciones: que se absolviera o que se condenara. Entonces, ya ellos están preparados para ello y también tenemos la idea de que hay que esperar la sentencia integral para hacer una valoración de si se apela o no se apela”, comentó.

Rodríguez aclaró que la decisión final sobre una eventual apelación les corresponderá a Majo y Mauricio, una vez que reciban la recomendación legal.

“Ellos serán los que tienen la decisión, nosotros daremos el fundamento para saber si se hace o no se hace, y ellos tomarán la decisión de si quieren darle continuidad al proceso”, concluyó.

Por ahora, la pareja deberá esperar la entrega de la sentencia completa para conocer los argumentos del Tribunal y decidir si continúa el proceso por la vía de una apelación.