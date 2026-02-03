A Ítalo Marenco le angustia el frío que sufren los habitantes de calle y tomó una firme decisión

Ítalo Marenco, presentador de 'Buen día' ideó una iniciativa muy loable para ayudarles a los habitantes de calle ante el frío extremo que azota nuestro país.

El presentador Ítalo Marenco, rostro de Buen día, está muy preocupado por la situación que viven los habitantes de calle ante el empuje frío que está azotando a nuestro país.

Marenco, quien recordó con cariño a su amiga la Trafiquina y las veces que él la auxilió para taparla del frío mientras ella trabajaba al aire libre, tomó una decisión loable que le llevará abrigo a muchas personas.

En su perfil de Instagram, Ítalo contó que tiene algunos suéteres sin usar en su casa y que este fin de semana los irá a repartir a las calles de San José. Además, motivó a sus seguidores a donar los abrigos que no utilicen para llevarlos con él y ayudar así a las personas que más lo necesitan.

Esta iniciativa la comentó también en el programa Buen día, la mañana de este martes 3 de febrero. Frente a las cámaras, el presentador instó a las personas a sumarse a esta colecta de suéteres.