Frío intenso marca la madrugada en Costa Rica: IMN reporta mínimas de hasta 2,8 °C

Las madrugadas frías se intensificaron este 3 de febrero con mínimas de hasta 2,8 °C en zonas altas y descensos notables en el Valle Central.

Las temperaturas más bajas del año se registraron la madrugada del 3 de febrero del 2026 en varias zonas del país, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El informe señala que Cerro de la Muerte y el volcán Irazú alcanzaron una temperatura mínima de 2,8 °C, la cifra más baja reportada a nivel nacional durante esa jornada.

Estas condiciones se presentaron durante las primeras horas de la mañana, en un contexto de vientos alisios moderados y cielos mayormente despejados, factores que favorecieron el enfriamiento nocturno.

En la zona norte y el Valle Central, los termómetros también descendieron de forma significativa. En el volcán Poás se reportaron 6,2 °C, mientras que sectores como Cerro Cedral marcaron 8 °C y La Unión de Cartago llegó a 9,6 °C.

Otros puntos del Valle Central registraron mínimos entre 10,4 °C y 14,8 °C, entre ellos Laguna Fraijanes, Cartago (ITCR), Santa Bárbara y Barrio Aranjuez, de acuerdo con las estaciones automáticas del IMN.

En el Pacífico Sur, las temperaturas oscilaron entre 14,2 °C y 22,2 °C, con valores más bajos en zonas montañosas y más altos hacia sectores costeros como Puerto Jiménez y Osa.

La región Caribe presentó mínimas que variaron entre 3,5 °C en el volcán Turrialba y cerca de 19,6 °C en el Aeropuerto de Limón, mientras que en el Pacífico Norte los registros se ubicaron mayoritariamente entre 15,6 °C y 22,8 °C.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

El IMN informó que el empuje frío N.° 13 continuó influyendo en las condiciones del tiempo este martes 3 de febrero. Aunque el sistema perdió intensidad conforme avanzó el día, se mantuvieron vientos fuertes y precipitaciones aisladas en varias regiones del país.

Los vientos alisios permanecieron intensos, con mayor incidencia en el norte de Guanacaste, donde se estimaron ráfagas de hasta 100 km/h. En el Valle Central, las ráfagas oscilaron entre 60 km/h y 80 km/h, con mayor impacto durante la madrugada y la noche, según el reporte técnico.