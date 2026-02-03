Sucesos

Frío intenso marca la madrugada en Costa Rica: IMN reporta mínimas de hasta 2,8 °C

El amanecer trajo un fuerte descenso de temperaturas en varias regiones del país. Zonas altas, valles y áreas rurales registraron condiciones poco habituales que explican este fenómeno climático

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Lloviznas, niebla y frío se sentían en Cartago avanzada la tarde de este viernes debido al frente frío. Foto: Keyna Calderón.
Las madrugadas frías se intensificaron este 3 de febrero con mínimas de hasta 2,8 °C en zonas altas y descensos notables en el Valle Central.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMNclima en Costa RicaclimaTemperaturas mínimas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.