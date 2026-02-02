Estas regiones registraron las temperaturas más bajas de Costa Rica en la madrugada de este lunes

El IMN reportó temperaturas mínimas extremas en zonas altas del país, con el volcán Irazú como el punto más frío durante la madrugada.

Durante la madrugada de este lunes 2 de febrero, Costa Rica registró temperaturas mínimas inusualmente bajas en varias regiones, con el punto más frío localizado en el volcán Irazú, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La estación ubicada en el volcán Irazú, en la región Caribe Sur, marcó 3,2 °C, la temperatura más baja reportada en el país durante este periodo nocturno.

Las zonas montañosas encabezaron los registros más fríos, con valores inferiores a los 5 °C en otros puntos del país. El cerro de la Muerte alcanzó 3,3 °C, mientras que el volcán Poás reportó 3,5 °C y el volcán Turrialba 3,7 °C.

En el Valle Central, varias estaciones también reflejaron un descenso significativo de la temperatura. Laguna Fraijanes registró 7,9 °C y el patio de Agua Coronado 9,6 °C. Sectores urbanos como barrio Aranjuez y La Unión de Cartago se mantuvieron entre 11,6 °C y 12,2 °C.

Las regiones costeras presentaron temperaturas más elevadas, aunque dentro de rangos moderados. En el Pacífico Norte, localidades como Nandayure y Hojancha oscilaron entre 21,3 °C y 21,4 °C, mientras que Barco Quebrado alcanzó 23,1 °C, uno de los valores más altos del país.

En el Caribe, las temperaturas mínimas se ubicaron mayoritariamente por encima de los 16 °C. Guápiles marcó 16,2 °C y Puerto Vargas, en Cahuita, 20,2 °C, de acuerdo con los registros preliminares.

Estas condiciones se mantuvieron principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.