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Presidente de Chile propone aumentar penas contra el crimen y control migratorio

José Antonio Kast ha enfrentado una baja en popularidad, principalmente por la percibida falta de estrategia contra el crimen.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación. (Foto de Francesco DEGASPERI / AFP)
José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación. (Foto de Francesco DEGASPERI / AFP) (FRANCESCO DEGASPERI/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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