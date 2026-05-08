¿Apoyará Chile la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para la ONU? Presidente Kast responde

El presidente de Chile, José Antonio Kast, descartó apoyar candidatura de Rebeca Grynspan por pacto con Bachelet.

El presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, descartó apoyar a la candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rebeca Grynspan.

Así lo dijo este miércoles por la tarde tras la reunión que sostuvo con la presidenta electa, Laura Fernández, en el Museo de Arte Costarricense.

Kast explicó que su país retiró el apoyo a la dos veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pero a la vez le prometió no apoyar otras candidaturas.

“Ella (Bachelet) cuenta con el respaldo de Brasil y de México. Nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura por distintas razones, que explicamos en Chile, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas para que Bachelet pueda desplegar en todas sus ideas para el cambio de gobernanza en las Naciones Unidas y en esa línea seguimos en adelante", dijo el mandatario chileno.

Ante la consulta sobre si en un futuro la decisión podría cambiar, Kast zanjó el tema: “He conversado ya un par de veces con la expresidenta Bachelet para manifestarle por qué Chile no apoyaba la candidatura, pero también le señalamos que no íbamos a apoyar otra candidatura", sentenció.

Declaraciones del presidente chileno, José Antonio Kast

Bachelet y la costarricense compiten junto al argentino Rafael Mariano Grossi y al expresidente de Senegal Macky Sall.

Costa Rica postuló, el 3 de marzo de 2026, a la exvicepresidenta Grynspan para el máximo puesto de la ONU. La nota diplomática fue firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

La costarricense Rebeca Grynspan es candidata para la máxima silla de la ONU. (Naciones Unidas (ONU)/La Nación)

La votación se realizará este año para que la persona elegida empiece funciones el primer día de 2027; el nombramiento es por cinco años.

El caso Bachelet

La dos veces presidenta de Chile Michelle Bachelet Jeria fue nominada inicialmente, en febrero, por su país, Brasil y México.

En ese momento, Chile era dirigido por el presidente de izquierda, Gabriel Boric. Sin embargo, el pasado 11 de marzo, el ultraderechista José Antonio Kast sucedió a Boric.

Durante la campaña presidencial, Bachelet, exmandataria por el Partido Socialista de Chile, respaldó públicamente a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien perdió el balotaje con Kast.

El 24 de marzo, Chile retiró oficialmente su apoyo a Bachelet. Para que una persona se pueda postular al cargo de secretario general de la ONU requiere que, al menos, un país miembro le apoye.

Michelle Bachelet fue dos veces expresidenta de Chile. (FABRICE COFFRINI/AFP)

En el caso de la expresidenta suramericana, su postulación no decae dado que continúa con el respaldo de Brasil y México, gobernados por los presidentes de izquierda, Luiz Inácio Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente.

En una carta firmada por la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y el presidente del Consejo de Seguridad, Michael G. Waltz, se informó de que Chile notificó oficialmente el retiro de su apoyo, al tiempo que se confirma que la candidatura continúa vigente.

“A partir del 25 de marzo del 2026, la señora Bachelet es considerada candidata al cargo de Secretaria General nominada por la República Federativa del Brasil y los Estados Unidos Mexicanos”, dice la misiva.

La socialista confirmó en una carta que continúa en la carrera por la Secretaría de la ONU: “Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto".

La expresidenta explicó que comprende que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, “en mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”.

Entre el 2018 y el 2022, Bachelet fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es médica cirujana de profesión y fue ministra de Defensa y Salud, en su país, antes de llegar al Palacio de la Moneda.