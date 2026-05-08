Política

¿Apoyará Chile la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para la ONU? Presidente Kast responde

El gobierno ultraderechista de Kast había retirado el apoyo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien también aspira la Secretaría de la ONU

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Por Sebastián Sánchez y Lucía Astorga
El presidente de Chile, José Antonio Kast, descartó apoyar candidatura de Rebeca Grynspan por pacto con Bachelet.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, descartó apoyar candidatura de Rebeca Grynspan por pacto con Bachelet. (Esteban Bermudez/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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