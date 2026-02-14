Videos

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entra en parálisis presupuestaria por disputa sobre ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos enfrenta una parálisis presupuestaria debido a la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre las operaciones de la policía de inmigración (ICE), tras dos tiroteos mortales en Mineápolis.

Por AFP
En la imagen, oficiales de ICE en Mineápolis
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado en el centro de las disputas por las operaciones migratorias en Minneapolis tras varios tiroteos mortales durante redadas, un factor clave en el bloqueo presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional. (AFP/AFP)







