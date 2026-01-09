Familia de la poeta que murió tras un tiroteo con agentes federales en Estados Unidos, recibe más de $1,4 millones en donaciones

Una recaudación creada por amistades de Renee Nicole Good alcanzó $1,4 millones en un día mientras avanza una investigación federal por su muerte.

La familia de la poeta Renee Nicole Good, quien murió tras un tiroteo protagonizado por un agente federal de inmigración en Minneapolis, recibió cerca de $1,4 millones en donaciones en apenas un día mediante una campaña creada en redes sociales.

La iniciativa surgió por parte de amistades cercanas con el objetivo inicial de recaudar $50.000 para apoyar a la compañera sentimental y a los hijos de la poeta. Sin embargo, el respaldo superó ampliamente esa meta en cuestión de horas.

La página de recaudación describió a Good como una persona llena de luz y amor. También indicó que su familia enfrentó una pérdida devastadora tras el hecho ocurrido la mañana del miércoles en una calle residencial de Minneapolis.

Según la información disponible, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se aproximaron al automóvil de Good mientras ella se encontraba en el tránsito. Los oficiales le ordenaron que saliera del vehículo. En ese momento, la poeta dio marcha atrás y luego avanzó. Un agente ubicado frente al automóvil disparó en varias ocasiones a corta distancia.

La secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, señaló que el agente actuó en legítima defensa. No obstante, el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota cuestionaron esa versión oficial. Testigos del hecho también la contradijeron mediante videos que circularon en redes sociales y en medios internacionales.

El FBI abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. De acuerdo con la agencia Associated Press, investigadores estatales no obtuvieron acceso a las pruebas recopiladas en el caso.

Tras la muerte de la poeta, se desarrollaron protestas en distintos puntos de Estados Unidos. Además, miles de personas participaron en una vigilia en el lugar donde ocurrió el tiroteo como homenaje a Good.

