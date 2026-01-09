El Mundo

Familia de la poeta que murió tras un tiroteo con agentes federales en Estados Unidos, recibe más de $1,4 millones en donaciones

La campaña en redes sociales superó con creces la meta inicial y se convirtió en un símbolo del respaldo ciudadano tras el tiroteo en Minneapolis

Por O Globo / Brasil / GDA
Una recaudación creada por amistades de Renee Nicole Good alcanzó $1,4 millones en un día mientras avanza una investigación federal por su muerte.
Una recaudación creada por amistades de Renee Nicole Good alcanzó $1,4 millones en un día mientras avanza una investigación federal por su muerte. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

