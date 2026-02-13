El Mundo

Trump confirma que se usó misteriosa arma en asalto a Venezuela, hasta ahora mera especulación

El presidente Donald Trump se jactó ante tropas estadounidenses de un arma secreta que se utilizó en Venezuela.

EscucharEscuchar
Por AFP
EN VUELO – 6 de febrero de 2026: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con periodistas a bordo del Air Force One durante el trayecto hacia Palm Beach, Florida. El mandatario pasa el fin de semana en Mar-a-Lago, su club privado. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Foto: Samuel Corum / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)
EN VUELO – 6 de febrero de 2026: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con periodistas a bordo del Air Force One durante el trayecto hacia Palm Beach, Florida. El mandatario pasa el fin de semana en Mar-a-Lago, su club privado. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Foto: Samuel Corum / Getty Images North America / Getty Images vía AFP) (SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpVenezuelaarmas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.