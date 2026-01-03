ONU expresa alarma por acción militar de Estados Unidos en Venezuela y advierte precedente peligroso

El secretario general, António Guterres expresó su alarma por la escalada del conflicto tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Fotografía:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por la escalada del conflicto en Venezuela tras la acción militar ejecutada por Estados Unidos este sábado, al advertir que los bombardeos y la presunta captura del presidente Nicolás Maduro representan un precedente peligroso para el orden internacional y la estabilidad regional.

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su profunda alarma por la reciente escalada del conflicto en Venezuela, que culminó con la acción militar ejecutada por Estados Unidos en ese país y que, advirtió, podría tener consecuencias preocupantes para toda la región.

En un comunicado atribuido a su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres subrayó que, más allá de la situación interna del país sudamericano, estos hechos podrían tener implicaciones graves para la región y el sistema internacional.

“La ONU sigue enfatizando la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”, indicó el organismo, al señalar su preocupación porque las normas fundamentales del derecho internacional no habrían sido respetadas.

El secretario general hizo además un llamado a todos los actores involucrados en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, como única vía para evitar una mayor escalada del conflicto.

Debate también se abre en Estados Unidos

Las reacciones a la operación militar no se limitaron al ámbito internacional.

En Estados Unidos, el representante republicano por Nebraska, Don Bacon, valoró de forma positiva la misión para capturar a Maduro, al calificarla como “excelente para el futuro de los venezolanos y de la región”.

No obstante, el congresista advirtió sobre los riesgos geopolíticos que podría generar la acción estadounidense.

En un mensaje difundido en redes sociales, Bacon alertó que la operación podría ser utilizada por potencias autoritarias como justificación para futuras agresiones militares.

“Mi principal preocupación ahora es que Rusia use esto para justificar sus acciones militares ilegales y bárbaras contra Ucrania, o que China lo utilice como argumento para una invasión de Taiwán”, escribió el legislador.

Las declaraciones reflejan el creciente debate en Washington sobre las consecuencias a largo plazo de la intervención militar en Venezuela, en un contexto de tensiones globales y disputas geopolíticas abiertas.