Octubre estrena Call of Duty, Mario Party y muchos juegos más

Octubre está aquí y junto con él llega unos de los meses más cargados de juegos y estrenos del año. Y es que, como es costumbre, las compañías de videojuegos se aprovechan de los últimos meses del año para sacar todos sus juegos importantes.

Octubre es uno de los meses más movidos cuando hablamos de estrenos de juegos con gigates como Mario Party, Call of Duty y Dragon Ball.

Y octubre no es la excepción a años anteriores, con juegos que van desde terror, pasando por épicas peleas y hasta juegos familiares, hay algo para todos los gustos.

Estos son cuatro juegos que no se puede perder este mes de octubre:

Uno de los más sonados y esperados del año es la versión modernizada del clásico de terror, Silent Hill 2, que se estrena este 8 de octubre.

En este juego de terror psicológico controlan a James, un hombre que viaja al pueblo de Silent Hill luego de recibir una carta de su mujer fallecida, pero cuando llega al lugar se da cuenta que no todo es lo que parece.

Esta nueva versión incluye mejoras en los gráficos, el sistema de pelea se actualizó, los entornos se hicieron más grandes y los monstruos son más terroríficos que nunca.

Silent Hill 2 llega a PlayStation 5 y PC este año, mientras que la fecha de lanzamiento para Xbox Series X|S no ha sido anunciada.

Cambiando totalmente de género, el 11 de octubre se estrena Dragon Ball: Sparking Zero, otro juego que tiene encantados a los fans.

Este va a contar, una vez más, las aventuras de Gokú y los Caballeros Z, desde la serie original, hasta las películas y temporadas más recientes. La diferencia es que viene con un estilo de animación que parece sacado de la serie y con más de 160 peladores para escoger.

Dragon Ball: Sparking Zero llega a PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC.

Pero si lo de ustedes es jugar en familia, el 17 se estrena Super Mario Party Jamboree.

Mario Party es algo así como un juego de mesa, pero digital, en el que cada uno de los jugadores escoge a un personaje de Nintendo y se tienen que mover a lo largo de un tablero recolectando estrellas y jugando minijuegos.

Super Mario Party Jamboree va a ser el juego más grande de la franquicia, incluyendo más de 110 minijuegos, cinco tableros nuevos y dos tableros viejos.

Eso sí, llega, exclusivamente, a Nintendo Switch.

Por último, y quizás el juego más grande del mes, el 25 se estrena Call of Duty: Black Ops 6, uno que no necesita presentación.

Este juego de la popular franquicia de disparos va a estar ambientado a principios de la década de 1990 y se va a centrar en la Guerra del Golfo y las consecuencias de la Guerra Fría, en una historia que los va a llevar alrededor de todo el mundo para desenmarañar una conspiración gubernamental.

Call of Duty: Black Ops 6 llega a todas las consolas y plataformas.

Otros estrenos

1° de octubre: Predator: Hunting Grounds (PS5, Xbox X|S).

4 de octubre: Bob Esponja: El Juego de Patricio Estrella (PS5|4, Xbox X|S, Xbox One, Switch, PC) y Until Dawn (PS5, PC).

8 de octubre: Diablo IV: Vessel of Hatred (PS5|4, Xbox X|S, Xbox One, PC).

15 de octubre: Darksiders II: Edición Deathinitiva (PS5, Xbox X|S).

17 de octubre: Un lugar en Silencio: El Camino por delante (PS5, Xbox X|S, PC).

18 de octubre: Las Tortugas Ninja: Mutantes Desatados (PS5|4, Xbox X|S, Switch, PC).

22 de octubre: No More Room in Hell 2 (PC).

24 de octubre: Yakuza Kiwami (Switch).

25 de octubre: Sonic x Shadow Generations (PS5|4, Xbox X|S, Xbox One, Switch, PC).

30 de octubre: Pokemon Trading Card Game Pocket (Móviles).

31 de octubre: Dragon Age: The Veilguard (PS5, Xbox S|S y PC) y Horizon Zero Dawn Remasterizado(PS5, PC).