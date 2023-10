‘Nace una estrella’: Dani Maro y Maikol ven con positividad su expulsión del programa de canto

Maikol Cordero vislumbró que tendrá una gran carrera internacional como cantante y Dani Maro le dedicó todo su esfuerzo a su pequeño hijo Samuel. Esas fueron las reacciones de los dos expulsados de la octava gala del programa Nace una estrella, realizada la noche de este domingo 22 de octubre.

Después de muchas semanas de arduo trabajo, de lindas canciones y de mucho esfuerzo físico y mental, los competidores no lograron convencer, primero al público y luego al jurado, para seguir en la competencia. Sin embargo, momentos después de escuchar el duro veredicto que los dejó fuera del concurso, ambos demostraron su pasión por la música, el agradecimiento por la oportunidad y también mucho positivismo de cara al futuro.

Dani Maro le explicó a su hijo Samu que de las derrotas también se aprende. El artista fue uno de los expulsados de la octava gala de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

En el escenario, cuando se enteró de que ya no iba a ser más parte de Nace una estrella, el niño Maykol, de 11 años, sentenció que trabajará muy fuerte para convertirse en un profesional de la música.

“Para mí esto no es una competencia, yo lo veo como una oportunidad de crecer. Siento que no es la última vez que me van a ver. Me voy a esforzar para salir del país y ser un cantante mucho más reconocido”, dijo en entrevista con La Nación, minutos después de haberse terminado el episodio.

El pequeño agregó que su positivismo lo aprendió de sus padres. “Mi mamá y mi papá me han criado para ser un niño obediente y positivo, porque lo positivo siempre se atrae”, afirmó.

Esa noche al niño lo acompañó su madre, quien se mostró muy orgullosa por todo el esfuerzo que realizó su hijo. Doña Yanci Solís reconoció la madurez de Maykol al enfrentarse a la expulsión y comentó que en casa le han explicado que hay momentos para perder y otros para brillar.

Maykol Cordero, a sus 11 años, demostró una gran madurez al recibir la noticia de su salida de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

“A pesar de todos los obstáculos, él ha demostrado su versatilidad porque ha cantado casi todos los géneros que le han puesto. Demostró que, con esfuerzo, amor y dedicación, se puede lograr todo”, expresó la señora.

En el reto de la categoría de niños de Nace una estrella, Maykol se enfrentó a su compañera Mariser Picado.

Dani Maro le dedicó su paso por Nace una estrella a su hijo Samu

El cantante Dani Maro tiene muy claro que, en su futuro, la música seguirá siendo parte de su vida. El artista, quien ya cuenta con una trayectoria en el arte, aseguró en que vienen muchas cosas buenas para él y también para su hijo Samuel, de cuatro años.

Sus palabras de despedida del concurso fueron muy emotivas. Dani le habló directamente a su pequeño hijo, quien estaba entre el público llorando por el resultado. Por ejemplo, le dijo que su abuelita estaba viendo todo desde el cielo y que estaba muy orgullosa.

“Cualquier papá o mamá que nos haya visto sabe que uno se levanta todos los días pensando ¿qué voy a hacer?, ¿qué va a ser de mi vida?, ¿qué va a ser de la responsabilidad que tengo? Como papá tenía que darle la confianza de decirle que estuviera tranquilo, que no le va a faltar nada”, manifestó el artista en entrevista con La Nación.

“Tengo que enseñarle a él que hay que secarse las lágrimas, limpiarse las rodillas y que debe de luchar por sus sueños”, agregó.

Sobre su paso por Nace una estrella, Dani afirmó que siente que es una bendición haber llegado a la octava gala, incluso comentó que nunca pensó que lo fueran a elegir en las audiciones, más porque se aventuró a hacer las pruebas con canciones de su autoría.

La familia de Maikol Cordero siempre lo apoyó durante su participación en 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

Hace unas semanas, Dani Maro les pidió a sus seguidores, a quienes de cariño les llama Barrita, que no votaran por él, el joven tuvo que aclarar que lo que pedía era que antes de enviar un voto a su favor para seguir en la competencia, primero lo conocieran como artista y como persona.

“No creo que eso haya influido. En este concurso se califican las voces. Un artista tiene que aceptar cuando sus competidores son más versátiles o tienen una voz más distinguida en el programa. El reto está de aquí para afuera, hay que mantenerse”, aseveró.

Maro se enfrentó en el reto de la categoría de adultos a James Angulo y Jenny Gómez.

Una noche especial de duetos en Nace una estrella

La octava gala de Nace una estrella fue diferente a lo que se había presentado hasta ahora. Durante la noche los participantes cantaron acompañados por otros colegas que estuvieron en ediciones pasadas de la competencia.

La velada fue inaugurada por Debi Nova, quien también funge como jurado de la competencia.

Dani Maro y Juan José Ramírez interpretaron a dueto 'Un buen perdedor' de Franco de Vita en su participación como dúo en 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

Sobre la tarima los duetos fueron conformados por Yecson Carvajal y Jenny Gómez, Leo Jara y Lucas Guerrero, Juan José Ramírez y Dani Maro, Imani Campbell y Maykol Cordero, Zorán y Ana Laura Madrigal, Xiomara Ramírez y James Angulo, Ariel Darío Jiménez y Mariser Picado, Cristian Madriz y Jafet Jérez, Sara Barboza y Jeremy Solís, Franciny Quirós y César Fuentes, Jeff On y Priscilla Díaz y Haury Cerdas y Gustavo Marín.

La tabla de posiciones de la noche quedó liderada en el apartado de niños por Jeremy Solís. La de los adultos colocó en el primer puesto a Jeff On, Jafet, Gustavo y César, con igualdad de puntos.