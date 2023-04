Gustavo López recibe insultos xenofóbicos en Twitter y quiere poner un alto: ‘Es demasiado’

El comunicador de Tigo Sports, Gustavo López Cárcamo, siempre se mira en la pantalla sonriente, pero el martes 25 de abril compartió en Twitter que a veces pasa malos tragos cuando lidia con ciertos internautas que tienen comentarios despectivos hacia él, especialmente sobre su ascendencia.

López tiene raíces hondureñas en su árbol genealógico y cuenta que, constantemente, ha sido atacado por tuiteros xenofóbicos.

Gustavo López asegura tener mucha fortaleza mental para enfrentar los mensajes ofensivos que recibe. Foto: Archivo

El periodista deportivo quiso poner un alto y por eso compartió un tuit de un usuario que le envió un comentario destructivo en una publicación de Tigo Sports, en que se lee: “Mae pero tampoco le tiren tanto a Gustavo López hay que comprender que 1 es hondureño, ya eso es mucho decir y 2 el trauma psicológico de ver a un familiar caminar en carabana (sic) hasta Estados Unidos no debe ser fácil”.

Comentarios como este no deben de darse a estas alturas. Soy tico de nacimiento y con raíces y sangre hondureña. Esto es pan de todos los días por mensaje privado o público. Nunca me quejo de esto pq no me daña, pero sino contribuyo a normalizarlo. pic.twitter.com/dA3YryReTc — Gustavo López Cárcamo (@Gustavolopezca) April 25, 2023

López manifestó su molestia subiéndolo a su cuenta personal, acompañado con un mensaje tajante. “Comentarios como este no deben darse a estas alturas. Soy tico de nacimiento y con raíces y sangre hondureña. Esto es pan de todos los días por mensaje privado o público”, expresó López.

Además, dio a entender que ese tuit fue un punto de quiebre al lidiar con estas situaciones. “Nunca me quejo de esto porque no me daña, pero si no (hablo al respecto) contribuyo a normalizarlo”, agregó.

De hecho, el mismo usuario le comentó ayer a Tigo otro tuit en el que también lo atacaba y lo calificaba como “marero”.

Al respecto, López conversó con Viva para expresar su preocupación al respecto. “Con este tuit decidí reaccionar porque me pareció deshumanizado y creo que hay que hacer un alto en estas ocasiones y hacer pensar a una persona que está perdiendo la cabeza”, dijo el periodista.

Gustavo López lleva más de 20 años cubriendo periodismo deportivo y enfocándose principalmente en fútbol. Foto: Cortesía

"Pan de cada día"

El hecho de hablar a un público masivo, como le sucede a López por ser periodista de televisión, trae inevitablemente oleadas tanto de cariño como de odio.

El comunicador, quien tiene más de 20 años de carrera, asegura tener una coraza que lo protege.

Sin embargo, más allá de sentirse o no afectado, le parece que es necesario reflexionar sobre la xenofobia que existe en el país.

“Cuando se tiene un trabajo público, uno entiende que lo que uno diga puede generar una diversidad de opiniones y esa es la riqueza de nuestro trabajo, no le veo ningún problema. Lo que pasa es que hoy en día muchas personas se creen con el derecho de descalificarte con argumentos que no tienen nada que ver”, dice.

López actualmente labora en Tigo Sports con sus compinches Kristian Mora (izquierda) y José Alberto Montenegro (centro). Foto: IG

El tuit que lo ataca se debió a un comentario que hizo el periodista en torno al Deportivo Saprissa. Este aficionado le lanzó el ofensivo comentario directamente al comunicador ya que su mamá y tres hermanos suyos son hondureños.

“El irrespeto uno no debe verlo como normal. A veces uno lo deja pasar porque hoy en día es tanto el irrespeto que si uno empieza a atender ese tipo de cosas no vive, porque es pan de todos los días. Es hora de hacer un alto”, cuenta.

“El sentido de todo esto es que hagamos consciencia, que tratemos de ser humanos y tener empatía. Quienes han tenido familiares que han vivido estas caravanas saben el dolor que eso implica. No es algo para jugar”, agregó.

Aunque recibe estos comentarios a diario, López asegura sentirse afortunado porque también recibe mucho cariño de sus televidentes y de sus seguidores en redes. Dice que, sobre todo en la calle, son muchas las personas que lo buscan para darle un saludo y una muestra de cariño.

En sus palabras, él se siente satisfecho por su labor y muy agradecido con la gente. Los comentarios nocivos no le quitan la paz; no obstante, el tuit xenofóbico lo hizo alzar la voz para que no sigan pasando estas situaciones.

Caso particular con el deporte

López cuenta que, al hablar con colegas de otras áreas más allá de deportes, es notable que siempre existen mensajes de odio, pero considera que en el tema del fútbol sucede más frecuentemente.

“En el deporte se normaliza mucho la violencia. El fútbol es muy pasional, entonces algunos creen que eso te da derecho a decirte ‘hijueputa’ u ‘hondureño comemierda’, y eso no está bien. No es así”, reflexiona.

Para el comunicador, la expresión del tuitero refleja un problema mayor que se vive en los estadios. Después de dos décadas de coberturas en estadios, López asegura que la violencia y los insultos no paran de crecer en las gradas.

López asegura que su trabajo le da muchas alegrías y trata de no poner atención a comentarios destructivos. Foto: Cortesía

“Muy posiblemente, la persona que escribe este tuit seguro va al estadio a mentarle la madre al equipo y lo ve muy normal. Cuando compras un boleto para un partido, ninguna parte del boleto te da derecho de ir a insultar a todo el mundo”, dice.

Tras la experiencia de ayer, el periodista tiene la fe de que las reacciones generadas en desprecio a la xenofobia hayan propiciado que el usuario reflexionara sobre lo que dijo.

La publicación de López se llenó de mensajes de apoyo y en contra de publicaciones xenofóbicas.

“Somos hermanos de América, Centroamérica, latinos”, le contestó el usuario Oscar Cerdas. “Una vergüenza... Es increíble las incoherencias que se ven desde esas cuentas”, expresó Maro PM.

“Mae Tavo, usted sabe el gran profesional que es y no tengo duda que como persona lo es aún más. El de ese comentario simple y sencillamente desea tener la vida que usted tiene”, dijo otro tuitero llamado Ronald.

López acaba su reflexión diciendo que este país está lleno de extranjeros valiosos y que todos merecemos respeto. “No podemos deshumanizarnos y soltarnos a hacer daño de esta manera”, finaliza.