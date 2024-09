Xbox sorprende en Tokyo Game Show 2024 con nuevas imágenes de Metal Gear Solid

Xbox participó en la edición 2024 de la feria Tokyo Game Show, presentando importantes novedades para los fanáticos de los videojuegos. Destacó la revelación de imágenes de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un esperado remake desarrollado por Konami. Este título, originalmente lanzado en 2004, mostró un avance cinematográfico con personajes icónicos como The Boss y EVA. Sin embargo, Xbox aún no confirmó la fecha de lanzamiento para las plataformas Xbox Series, PS5 y PC.

Otra noticia relevante fue el anuncio de la llegada de StarCraft: Remastered y StarCraft II a PC Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate el próximo 5 de noviembre, una actualización muy esperada por los fanáticos de Blizzard. Además, Xbox también informó sobre una colaboración entre Overwatch 2 y My Hero Academia, programada para el 17 de octubre.

Durante el evento, Xbox presentó avances de otros títulos. Entre ellos, Slitterhead, un juego de acción y terror del creador de Silent Hill, Keiichiro Toyama. Este juego destacó por sus mecánicas de combate y la capacidad de posesión de personajes, y estará disponible a partir del 8 de noviembre para Xbox Series, PS5 y PC.

Otro anuncio importante fue el primer tráiler de Inmortal Pilars, el primer DLC de Age of Mythology: Retold, que introducirá nuevos dioses y poderes basados en la mitología china. Los jugadores podrán invocar seres como Yinglong, el dragón de lluvia.

Xbox también mostró avances de Bleach Rebirth of Souls, un juego de lucha en 3D desarrollado por Bandai Namco, que saldrá a principios de 2025, y de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, una nueva entrega de la saga Atelier que llegará el 21 de marzo de 2025 a Xbox Series, PS5, PC y Nintendo Switch.

Square Enix también tuvo presencia en la feria, destacando la remasterización de Legend of Mana y Final Fantasy Pixel Remaster, además de un avance del remake de Trials of Mana y de Dragon Quest H2-2D Remake.

Finalmente, Xbox anunció otros juegos que se unirán a Game Pass, entre ellos Tanuki Pon’s Summer, Threads of Time y We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. Entre las novedades adicionales se presentó una breve actualización de Indiana Jones y el Gran Círculo, que saldrá el 9 de diciembre, y una nueva función para Fallout 76 que permitirá a los jugadores agregar mascotas a sus CAMP en diciembre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.