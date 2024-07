Resident Evil 9: Capcom anuncia el esperado regreso de la saga de terror

Capcom revela detalles de Resident Evil 9, Dead Rising Deluxe Remaster y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en Capcom Next: Summer 2024. (CAPCOM/Europa Press)

Capcom anunció que trabaja en una nueva entrega de Resident Evil, dirigida por Koshi Nakanishi, conocido por Resident Evil 7: Biohazard. Este anuncio se hizo durante el evento Capcom Next: Summer 2024, enfocado en sus próximos lanzamientos, donde también se presentaron novedades sobre Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y Dead Rising Deluxe Remaster.

La nueva entrega de Resident Evil, sin nombre confirmado está en manos de Nakanishi, quien también co-dirigió el Revelations. Aunque sin revelar detalles específicos, Nakanishi comentó que tras el último juego le costó “saber qué hacer”, pero ahora tiene “algo sustancial” en desarrollo.

En cuanto a Dead Rising Deluxe Remaster, Capcom anunció su versión digital para el 19 de septiembre, desarrollada con el motor RE Engine. El juego sigue a Frank West, un reportero que investiga una infección zombi en Colorado, enfrentándose a los muertos vivientes en un centro comercial. Esta nueva versión ofrece mejoras gráficas y audio en 3D, y soporta 14 idiomas para texto y 9 para voz.

Capcom también adelantó Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un juego de estrategia y acción ambientado en la mitología japonesa, centrado en la guerrera Son y su misión de proteger a la sacerdotisa Yoshiro. Una demo está disponible en PS4, PS5, Xbox Series y Xbox One antes del lanzamiento final el 19 de julio.

Desde su lanzamiento en 1996, Resident Evil apostó por un público amante de los sobresaltos y las experiencias que ponen al jugador con los pelos de punta.

